Documental con escala misionera

jueves 14 de enero de 2021 | 6:05hs.

Ignacio Sánchez (36) se autodefine como un atrevido que se animó a recorrer caminos y contar historias de argentinos. Trabajaba en una fábrica de paneles solares y un clic en su vida lo llevó a planificar recorrer el país y aprender de la vida en el camino. Todo enriquecido por las historias personales, que nuclea en sus cuentas de Instagram y YouTube y que lo llevaron a desarrollarse como un productor audiovisual.

El viaje empezó hace dos años, tiempo que lleva recorrido gran parte de Argentina y solamente le faltaba la zona del Litoral. Luego, según estimó, el proyecto avanzará con la travesía por otros países, pero primero quiso conocer su país, su casa y no dejar de visitar cada rincón.

“Hace dos años estoy trabajando en un proyecto que se llama ‘Argentina sin atajos’ y es un documental donde básicamente se trata de mostrar las culturas, paisajes, es decir todo lo que es el argentino”, empezó contando Nacho a El Territorio, durante su estadía en Oberá.

La travesía por Argentina se planificó en moto para que no costara tan caro el traslado de ciudad en ciudad. “Voy viajando en moto, carpa, todo a pulmón y obviamente la gente me va alojando”, explicó el joven.

“Así voy conociendo cada rincón de Argentina, ya hice prácticamente todo el norte, el sur entero y me había quedado el Litoral, que lo estoy haciendo ahora, porque la pandemia me hizo un impasse”.

En esta nueva ruta que eligió ya hizo todo Corrientes, visitando los Esteros del Iberá, ahora está en Misiones y luego seguirá girando.

A Oberá llegó recolectando historias de los inmigrantes, en el Parque de las Naciones, que lo tienen atrapado. Luego se trasladará a Panambí, El Soberbio, Saltos del Moconá e Iguazú. Recorrerá la ruta 14 y bajará por la ruta 12 finalmente hasta Posadas.

Para Sánchez, si bien hay que tener un mapa de ruta para emprender, la realidad siempre va cambiando los planes en el camino, “la ruta es la vida misma, la tenés planificada, pero lo que sucede siempre es que la vida te va dando sus curvazos y al conocer la gente local te va indicando qué historias quieren que cuenten”, indicó sobre los rumbos que va siguiendo.

“Por ejemplo, no sabía que en Oberá estaba todo este crisol de razas”, ejemplificó.

“Cada vez que vas avanzando, vas aprendiendo un montonazo y eso es lo lindo, el argentino es un buen anfitrión, te recibe, te muestra su lugar con un cariño y pasión por lo que tiene. Es algo muy lindo, viajando uno aprende todo el tiempo”, reconoció al detallar que está convencido de que la experiencia “abre la cabeza y te hace vivir diferente y valorando otras cosas de la vida”.

En la misma línea, al ser consultado por su rol de comunicador audiovisual destacó que no tiene títulos, sólo ganas de contar historias. “Yo soy un atrevido, hice cursos y me fui dando maña contando historias, me encanta escribir, filmar y editar”, explicó.

“Siempre me gustó la comunicación y mi propósito es contar historias, amo registrar los testimonios, creo que lo más rico que tiene el ser humano es el testimonio”, reflejó.

En un principio, cuando armó el proyecto de emprender viaje, pensó en ir a otro país, pero no conocía Argentina, así que se propuso primeramente conocer el país que habita y luego recién ira a otros países. “Por eso es sin atajo, porque voy a todos los rincones del país”, postuló.

Sin lugar a dudas las redes sociales son hoy su herramienta y por ello explica que a cada lugar que llega, lo recomienda y detalla algunas características propias, al tiempo que va aprendiendo con cada paso y cada publicación.

Sobre su pasado manifestó que “laburaba en una empresa de energías renovables. Me encantaba mi trabajo, sin embargo había algo que me decía: ‘Por acá es el camino, contar historias’. Tuve varios clics. Pero no todo fue fácil, tuve que dejar de lado muchas cosas, la comodidad y hasta no tener plata en la billetera”.

Más allá de tener que empezar de cero, la iniciativa se postula cada vez más ambiciosa. La idea es hacer documentales para National Geographic, una serie de episodios de Argentina, aunque es todo un trabajo y requiere dedicación esfuerzo y aprobación.

Mientras tanto disfruta de cada estadía registrando todo a su paso para subir a sus cuentas de Instagram como @nachosaso y con el mismo sobre nombre en su cuenta de YouTube.