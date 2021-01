Lo multaron por cruzar en rojo dos semáforos al mismo tiempo

miércoles 13 de enero de 2021 | 10:17hs.

Las fotomultas continúan generando polémica en diferentes puntos de la provincia, principalmente en aquellas situaciones en las que los conductores, que jamás fueron notificados de las infracciones, se enteran de que deben pagar altos montos de dinero al momento de renovar la licencia de conducir o de efectuar la venta del rodado.

Si bien siempre se planteó que los radares, ya sean fijos o móviles, se utilizaban para hacer prevención, hay casos que por el lugar en la que se localizan se induce a las infracciones con tintes recaudatorios, y no cumpliendo con la finalidad de prevención de tragedias.

Sin embargo, en los últimos días se sumó un nuevo capítulo, esta vez por el radar situado en avenida Alicia Moreau de Justo (ex 213) y calle 178. Según consignaron vecinos de la zona a El Territorio, la fotomulta se labra al momento que el semáforo habilita la luz verde para el giro a la derecha para ingresar al barrio Acaraguá, mientras el dispositivo permanece en rojo para quienes continúan el tránsito sobre Moreau de Justo. Y es en ese momento cuando la cámara interpreta que pasa en rojo cuando el conductor está habilitado para hacer el giro.

Este miércoles se conoció un nuevo caso, el de Fernando López, quien en diálogo con Radioactiva relató: “Fuí a renovar mi carné, me pidieron mi licencia para verificar si no tenía multas. Me dijeron que tenía ese problema, que vaya a resolverlo para después renovar”.

“Era un problemón el que tenía. Cuando miro la multa estaba expuesto que pasé en rojo a las 0 hora por semáforos distintos (Alicia Moreau de Justo y Acosta/ Madelaire), a la misma hora, el mismo día. Lo llamativo es que según el documento pasé dos veces por el mismo semáforo, al mismo tiempo y el mismo segundo”, comentó el damnificado.

“La multa era de más 40 mil pesos. Es mucho dinero. Me dejó en shock”, afirmó. La multa data del 2 de diciembre de 2020, y aseguró que nunca recibió ninguna notificación.

López también adujo que “lo llamativo es que después de las 0 muchos semáforos están en intermitente”.

En la avenida Alicia Moreau de Justo y Acosta se ubica una de las 21 cámaras de fotomultas que funcionan en la ciudad de Posadas.

“No soy el único que pasó por esto. No sé qué me van a decir, molesta mucho porque no se dio nada de esto y necesito usar el auto”, cerró.