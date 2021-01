El galán del momento, cerca de ser el nuevo Bond

miércoles 13 de enero de 2021 | 6:00hs.

Regé-Jean Page de 30 años, es uno de los galanes del momento. La serie Bridgerton se convirtió en uno de los éxitos de Netflix por su trama de época, el vestuario y los personajes y lo terminó de catapultar. El protagonista es Simon Basset –o el Duque de Hastings– y se ha ganado el amor y el fanatismo de miles.

Desde el 25 de diciembre pasado, cuando la primera temporada de Bridgerton, la serie fue estrenada en Netflix, Page quedó en la mira de todos. El actor es prácticamente un desconocido en el cine y todos se preguntan de dónde salió su carisma.

Nacido en Londres (Inglaterra) en 1990, Page (@regejean en Instagram) ha dividido su vida en tres lugares: Londres, Zimbabwe y actualmente Los Ángeles. Hijo de un predicador inglés y una enfermera de Zimbabwe, dio sus primeros pasos en la escena artística como un rebelde cantante de punk.

Tras dejar de lado su faceta musical, trasladó la rebeldía característica del punk hacia la actuación. Y, tras estudiar Dramaturgia, se ha mantenido e incursionado en el mundo de la interpretación. Su primer protagónico fue en la pantalla inglesa, en Waterloo Road (2015). Un año después ingresó a la escena de Estados Unidos con Roots.

El actor británico ha tenido tanto éxito como el duque de Hastings en la nueva serie de Netflix que ahora se comenta que podría convertirse en favorito para interpretar a James Bond en la pantalla grande.

Daniel Craig, de 52 años, terminó su trabajo como 007 en No Time to Die. La película, la entrega número 25 de la franquicia, estaba programada para llegar a los cines en 2020, pero se ha pospuesto hasta abril de 2021 debido a la pandemia.

Al atraer tanta atención en las últimas semanas, comenzaron los rumores de que el futuro del londinense estaba en la franquicia del famoso agente. Sobre esto se refirió recientemente en el programa “The Tonight Show” de Jimmy Fallon.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, contestó: “Creo que aquí debería haber un elemento de traducción cultural: si eres británico y haces algo de cierto renombre que la gente valora positivamente, entonces empiezan a decir la palabra ‘B’ (Bond)”.

“Es como una insignia: obtienes la palabra ‘B’ como medalla al mérito”, continuó el actor, aclarando que no cree que sea una posibilidad en este momento: “Estoy muy, muy contento de tener esa insignia, me alegro de estar en tan maravillosa compañía de personas que la tienen, pero no deja de ser eso, una insignia”. La popularidad de Regé-Jean Page se puede apreciar en sus números en las redes sociales que han aumentado de manera considerable: antes del lanzamiento de la serie, en Instagram tenía 35 mil seguidores y hoy cuenta con más de 2,2 millones.

Cuando un actor británico goza de cierto éxito, empieza a sonar para interpretar a uno de los personajes más célebres del cine. Le pasó a Cillian Murphy cuando Peaky Blinders estaba en lo más alto, y recientemente a Richard Madden con Bodyguard y Paul Mescal con Normal People. En lo más alto de las apuestas están Idris Elba y Tom Hardy para reemplazar a Craig que deja su rol tras un total de cinco producciones, pero habrá que esperar para conocer la decisión final que podría llegar tras el estreno del filme este año.

Craig jugó a ser James Bond durante 15 años. La estrella de Hollywood se convirtió en el agente 007 por primera vez en el 2005, cuando tenía 37 años. Está casado desde 2011 con Rachel Weisz, con quien tiene una hija. Años antes de su matrimonio con la actriz, el actor tuvo una relación con Fiona Loudon, con quien tuvo una hija llamada Elle. Por su parte, Weisz también tiene un hijo, Henry Chance, fruto de su matrimonio con el cineasta Darren Aronofsky.

No Time to Die está dirigida por Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) y escrita por la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge, conocida por Fleabag y Killing Eve.

Además de Craig, la película cuenta con un gran reparto: Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydou, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Billy Magnussen y Ralph Fiennes.

Por otro lado, ante la insistencia de si realmente tiene una relación amorosa con su coprotagonista, Phoebe Dynevor, explicó en Access: “Creo que todo lo que necesitas saber está en cámara. Por eso te lo presentamos de manera tan hermosa. Todas las chispas que salieron de los guiones hermosos que nos entregaron, así que creo que el material guionado vivaz es más que suficiente”.