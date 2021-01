Ignacio Piatti: “Los Romero ya echaron tres técnicos”

martes 12 de enero de 2021 | 19:47hs.

Ignacio Piatti descubrió buena parte de la interna de San Lorenzo, que el último fin de semana hizo eclosión con un enfrentamiento entre el arquero Fernando Monetti con Ángel Romero en lo que fue un eslabón más de una cadena escandalosa de la que habitualmente forman parte los hermanos paraguayos. El mediocampista reveló, además, que por enfrentarse con Marcelo Tinelli por el caos interno que los paraguayos provocaban, le rescindieron el contrato que tenía hasta 2022.

“En San Lorenzo no estoy más, me echaron. Yo estuve seis años en la MLS y me vinieron a buscar siempre y llegué al club con el proyecto de quedarme y terminar mi carrera, tenía contrato hasta junio de 2022 y el 20 de diciembre lo llamaron a mi representante diciéndole que el contrato del año que viene no me lo podían pagar y el 23 de diciembre mandaron la carta documento de recisión de contrato”.

“Marcelo un día se enojó porque fuimos a concentrar sin la ropa del club. Esa noche me llamó Marcelo y me reclamó por eso, le pregunté por qué no había venido en la semana, creo que de ahí se enojó y me echó, directamente”.

“El que siempre me llamaba para venir era Tinelli. Hasta ahora había tenido una buena relación pero no me llamó con todo esto que pasó. No me llamó para echarme, no me llamó para arreglar nada, la verdad es que me siento triste por el club, después de todo lo que el club me brindó a mí y lo que yo le pude dar, en todos lados donde iba los hinchas me demostraban el cariño y llegué con otras expectativas pero la verdad es que no se manejó como debería haber sido”.

“Habría que preguntarle a Marcelo por qué tienen tantos privilegios los Romero, yo no sé qué pensar, porque además le arruinaron el club del que es presidente. Yo hubiese rajado a esos dos y me hubiese quedado con los chicos buenos que hay, los pibes y el resto del grupo, que íbamos a hacer las cosas mejores y no íbamos a echar técnicos. Hasta el de seguridad vino un día a pedir que sacáramos un auto del estacionamiento porque ese lugar era de los Romero”.

“Desde que llegué pasaron cosas raras: llegué con el problema de Talleres, cuando uno de los hermanos había salido, el técnico había sacado a uno y el otro se enojó, no querían salir... llegué justo con ese problema”.

“Yo pregunté qué pasaba y me dijeron que los habían tratado de integrar de todas maneras y por uno u otro motivo no lo hacían”.

Los hermanos Romero

“Yo llegué y el grupo estaba medio desgastado, no podías entender por qué estaban todos en un lado y estos dos por otro, y donde un grupo o un equipo para ganar cosas no pueden estar así pero eso fue Marcelo que les permitió todas estas cosas: tener un kinesiólogo, un chofer, todas esas cosas”.

“Porque vos de entrenamiento tenés dos horas pero después tenés otras 22 para estar afuera con tu kinesiólogo, con lo que quieras, pero vos adentro del club tenés todo. A mí me tocó estar en Montreal con Drogba y él tenía kinesiólogo, obvio, pero él estaba todos los días con el grupo y utilizaba el kinesiólogo cuando salía de ahí, como corresponde”.

“Después, en el momento en que lesionaron a Herrera, nunca me había pasado y creo que a nadie le pasó, que en un táctico un compañero quiebre a otro. Yo lo llamé a Marcelo y le dije que tenía que venir, aparecer, porque estaba pasando algo raro o grave, y me dijo: ‘No, nacho, fijate, ellos van a pedir disculpas’. Yo le dije: ‘¿Disculpas, Marcelo? ¡Lo quebró en un táctico a un pibe!’, ahí todos salieron a querer pegarle pero eso no va”.

“Después de eso tuvimos una charla, me tocó hablar a mí y les dije a los chicos que si no cambiaban se iban a ir a las manos y no lo íbamos a poder parar. Ellos cambiaron un poco hasta ahora, cuando pasó lo del fin de semana, pero viene mal manejado desde arriba. Si vos les das tantos privilegios, les das la llave del club a dos jugadores, creo que no va por ese lado”.

“Fuimos a hablar con el técnico, que cuando lesionó a Herrera lo sacó una semana y después volvieron, entonces nosotros nos preguntábamos qué ejemplo era ese para los más chicos, porque después de hacer una cosa así a la semana estaban entrenando pero capaz que a Mariano (Soso) le bajaron un pedido de arriba, por lo que habían salido los pases de ellos”.

“Un día nos reunimos en el gimnasio, éramos 35, explicamos que éramos un equipo, que San Lorenzo era un club grande, que se tenían que ir y ahí algo habían cambiado pero cuando les das el privilegio a dos jugadores pasa lo que pasó.... echaron a tres técnicos”.

“Tratamos de hacer lo mejor que pudimos pero estábamos solos. Marcelo les dio el poder, cuando pasaban cosas raras decía: ‘Bueno, esto puede pasar, hagamos las cosas bien por San Lorenzo’. Yo lo llamaba y me decía que había que perdonarlos porque eran importantes, por eso me echaron y después me hicieron ir por la puerta de atrás, por eso quería aclararlo. me tuve que despedir de los chicos por teléfono... tener que irme así de San Lorenzo creo que no va, que no es así”.

“Después de varios problemas que tuvieron y no sé si para arreglarla, no me acuerdo con qué partido vinieron y dijeron ‘muchachos, si ganamos les damos 15 mil pesos a cada uno’, yo me los quedé mirando. Terminó el partido, fui a felicitarlos porque habían jugado bien y me quisieron dar esa plata y yo les dije que no quería”.

“Monetti los fue a buscar pero no sé, esta gente tiene privilegios, yo los enfrenté y a mí me echaron. Pasa que está Marcelo y todos saben el poder que tiene. Yo lo enfrenté porque a mí no me interesa”.