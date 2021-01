Lana del Rey anunció que presentará nuevo disco en marzo

martes 12 de enero de 2021 | 16:12hs.

La cantante estadounidense Lana del Rey anunció que su nuevo disco, "Chemtrails over the Country Club", que incluirá un cover de un clásico de Joni Mitchell, estará en las bateas y en las tiendas digitales el 19 de marzo.

La vocalista ya lanzó el single que da nombre al disco, "Chemtrails over The Country Club", con su respectivo video, coescrita por Lana Del Rey y Jack Antonoff.

Tras el éxito de su álbum nominado al Grammy de 2019, "Norman Fucking Rockwell", Lana anunció que el 19 de marzo de 2021 es la fecha oficial de lanzamiento de su muy esperado séptimo disco.

La placa atravesó varias etapas, ya que durante 2020 Lana del Rey mencionó que el álbum iba a lanzarse el 5 de septiembre e incluiría referencias a su vida personal y críticas sobre la cultura, para confirmar cinco días después el título definitivo del próximo álbum.

El 3 de noviembre del año pasado, Del Rey anunció a través de un video en directo que, debido a retrasos en la fabricación, el registro tuvo que retrasarse 16 semanas, dándole una nueva fecha de lanzamiento tentativa de principios de 2021.

El disco cierra con un cover de "For Free", de Joni Mitchell, incluida en el álbum "Ladies of the Canyon" (1970) de la canadiense y que Lana del Rey pudo haber sumado porque en su letra habla sobre la dicotomía entre los beneficios de su estrellato y sus costos, tanto su presión como la pérdida de libertad y privacidad que representa.