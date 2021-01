La sensación térmica superó los 42 grados en la capital provincial

martes 12 de enero de 2021 | 5:30hs.

Mientras Madrid y el centro de España permanecen paralizados después de una histórica tormenta de nieve, en el hemisferio sur la situación climática es totalmente opuesta. El último fin de semana estuvo marcado por las altas temperaturas en la provincia de Misiones, que ayer llegaron a un punto extremo.

En Posadas -según el termómetro de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Desastres Naturales (Opad)- la sensación térmica llegó a los 42,7 grados pasadas las 16.30. En tanto que la temperatura aparente fue de 38,7.

Si bien los misioneros están acostumbrados a estas temperaturas en pleno enero, las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y aquellas personas con enfermedades crónicas.

Desde la Red de Traslados de la provincia, informaron que en los primeros diez días del año se realizaron seis asistencias por descompensados en vía pública, aunque aclararon que no en todos los casos fueron por golpe de calor.

Sin embargo, es muy común que esto ocurra, sobre todo si no se toman los recaudos necesarios. En este contexto, se aconseja que ante el registro de altas temperaturas lo ideal es no exponerse al sol y a lugares calurosos. Beber agua fresca y usar ropas livianas. Asimismo, resulta necesario prestar atención a los grupos antes mencionados, quienes necesitan mayores cuidados e hidratación constante. En tanto, si se va a tomar sol, hay que usar protectores o bloqueadores solares adecuados y no hacerlo en horas del mediodía.

Si una persona siente mareos o se desvanece, se debe acostarla en un lugar fresco, bajo techo. Se le puede ofrecer una bebida rehidratante, pero nunca infusiones calientes ni muy dulces y colocarle agua fría en las muñecas proporciona alivio. Si la temperatura corporal de la persona afectada aumenta, se le debe quitar la ropa, pasar una esponja mojada por la cara, y, en lo posible, dar un baño corporal con agua helada.

Los ancianos y quienes trabajan en ambientes calurosos y húmedos tienen mayor riesgo de sufrir un golpe de calor, el que debe ser tratado inmediatamente. En estos casos, la temperatura corporal se eleva por encima de los 40 grados, el pulso se vuelve fuerte y rápido, se producen cambios en el estado de conciencia (somnolencia), la sudoración cesa y la piel se observa seca, caliente y enrojecida.

Otros síntomas de alerta son el dolor de cabeza, la sensación de fatiga y la sed intensa, náuseas y vómitos, calambres musculares, convulsiones y sudoración importante que cesa repentinamente y somnolencia y respiración alterada. Frente a ellos, es imprescindible concurrir rápidamente a la consulta médica en el centro de salud más cercano.

Concurrencia a playas

Ante las elevadas temperaturas, algunos optan por no salir de sus hogares, mientras que otros buscan refrescarse en alguna pileta o a orillas del Paraná. En Posadas las dos opciones vigentes son el balneario El Brete y el Costa Sur de Miguel Lanús, donde muchas familias eligen pasar la tarde para aplacar el calor sofocante.

El Territorio consultó con Isaac Villalba, director de Balnearios de la ciudad, quien comentó que la concurrencia durante este fin de semana fue muy elevada: “Entre sábado y domingo en El Brete hubo alrededor de 1.900 personas. Y en Costa Sur alrededor de 3.000. Hablamos del horario de 9 a 19. Fue bastante variado”, dijo. Y agregó que el movimiento “viene bien porque la gente colabora”, en relación a los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Covid-19, tales como el uso de barbijos para movilizarse por los balnearios o respetar el distanciamiento social con las burbujas sanitarias.

En tanto que este matutino también estuvo presente en los Saltos del Tabay, donde desde este último sábado el municipio de Jardín América resolvió abrir las puertas solamente para aquellos que tengan domicilio en la localidad. Sin embargo, la mayor afluencia al complejo se daba por parte de residentes de otros municipios, por lo que a pesar del calor, ayer hubo pocos concurrentes.

Las familias que se acercaron aseguraron que lo hicieron justamente porque “entre semana es mucho más tranquilo que fin de semana”.

Hoy se esperan fuertes tormentas

Marcelo Kusik, pronosticador de Alerta Temprana, indicó que hoy y mañana las temperaturas van a descender uno o dos grados, “pero la sensación térmica va a ser muy alta sobre los 40 grados antes de la llegada de las tormentas”.

En este sentido, explicó: “Hoy por la tarde un frente frío va a arribar a la provincia de sur a norte. Es el mismo frente que afectó a la provincia de La Pampa. Provocará fuertes ráfagas de viento, lluvia moderada, granizo aislado y mucha actividad eléctrica. Los vientos podrán ser superiores a los 80 kilómetros por hora del sector noroeste cambiando al suroeste. Es un cambio brusco en la dirección del viento y para Posadas esta situación será complicada. También va a ser intenso en Garupá, Candelaria y zonas de influencia”.

