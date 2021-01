Candelaria: alto acatamiento de ciudadanos y comercios a la resolución municipal

martes 12 de enero de 2021 | 0:31hs.

El municipio de Candelaria adopto la medida de restringir los horarios de circulación y permanencia de personas en lugares tanto públicos como privados, como así también de horarios comerciales.

En ese sentido, a una semana de haberse establecido la resolución firmada por el jefe comunal y puesto en marcha la resolución, en la antigua capital se ha notado un alto acatamiento de los ciudadanos, como así también de los comercios.

De acuerdo a lo que expresa dicha resolución el objetivo es prevenir la circulación nocturna y reuniones de todo tipo con aglomeración de personas, para evitar de esa manera la propagación de casos de Covid-19, los cuales han tenido aumentado aumento importante en los últimos días tanto en Candelaria como en otras localidades de la provincia.

Desde el municipio indicaron a El Territorio que no hay excepciones en el cumplimiento de la disposición, es por ello que notificaron a quienes no cumplieron con la normativas vigente para que lo hagan quedando satisfechos, ya que la mayoría de los rubros comerciales como la ciudadanía se mostraron predispuestos en acatar la resolución. En tanto, los comercios que se dedican al rubro gastronómico y mercadería en general, maxiquioscos, etc; están autorizados a realizar ventas en modo delibery luego de cerrar sus locales; siempre cumpliendo con los protocolos vigentes.

Cabe recordar que la resolución establece que de lunes a viernes el horario permitido para circular en la vía pública va desde las 06 horas hasta las 22 horas; mientras que los sábados y domingos desde las 06 a 00 horas.

Por su parte, la policía local colabora con las recorridas por cada sector de la localidad concientizando a los vecinos sobre la obligatoriedad del uso de barbijos y corroborando que se cumpla con la resolución vigente, destacando la importancia que implica el cuidado para disminuir la posibilidad de contagios.