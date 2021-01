Cayó sospechoso de matar en Brasil a un policía misionero retirado

martes 12 de enero de 2021 | 6:06hs.

Se trató de un crimen con un claro tinte mafioso y profesional. El 29 de octubre del año pasado, Jorge Dias (48) - sargento retirado de la Policía de Misiones- fue acribillado en Santo Antônio Do Sudoeste, Brasil. El hombre tomaba cervezas con conocidos en un bar, cuando un sujeto encapuchado y armado con una 9 milímetros con silenciador le vació el cargador.



No hubo ninguna chance de que reaccionara y quienes estaban en el lugar quedaron totalmente estupefactos ante la labor del sicario, que rápidamente subió al vehículo en el cual había llegado -como acompañante- y huyó del lugar a toda velocidad. La escena se llenó de efectivos y ambulancias, pero no había nada por hacer.



Desde el día del hecho, que se investigó desde un principio como un ajuste de cuentas, no hubo muchas novedades y poco se supo del avance de la investigación. Sin embargo, ayer medios locales informaron sobre la detención de un sospechoso a manos de la Policía Civil, a través del trabajo del “Grupo de Diligencias Especiales de Cascavel”.



El procedimiento se hizo justamente en la localidad de Cascavel, distante a unos 180 kilómetros del lugar del crimen. La identidad del sujeto no trascendió, pero sí se supo que tenía en su poder un arma 9 milímetros, mismo calibre que se utilizó en el crimen, por lo que también se le va a imputar por tenencia ilegal.



Seguramente la Justicia ordene las pericias correspondientes para saber si se trata del arma homicida.



Según adelantó el medio Portal Tri, mediante las investigaciones y el análisis de las cámaras de seguridad que registraron el crimen, la Policía Civil de Santo Antonio do Sudoeste -localidad que limita con San Antonio- había identificado al sospechoso por lo que solicitó a la Justicia su detención. El juez interviniente aceptó y se pusieron manos a la obra.



Sin embargo el presunto sicario había desaparecido de la localidad, sin volver a sus pagos. Finalmente los investigadores notificaron a Grupo de Diligencias Especiales de Cascavel que tenía familiares en esa localidad, por lo que se montó un operativo para dar con él.



Se hicieron 30 días de monitoreo hasta que en la víspera el sujeto fue atrapado y trasladado a una cárcel del Estado de Paraná, a la espera de que las autoridades judiciales intervinientes decidan sobre su futuro.



El hecho

Tal y como informó este medio oportunamente, el hecho ocurrió cerca de las 19 de esa tarde de octubre, en un bar ubicado en una rotonda a unos 300 metros del paso internacional que une a San Antonio con Brasil. Dias bebía con amigos, cuando de un momento a otro se topó con la muerte.



Un Chevrolet Astra con dos ocupantes encapuchados paró cerca de su mesa. Así, el acompañante bajó y con un arma 9 milímetros que tenía un silenciador apuntó al argentino para acertarle varios disparos. Incluso, según las imágenes, el asesino se acercó a Dias cuando éste estaba ya desvanecido en el suelo y se aseguró de rematarlo.



El vehículo utilizado en el hecho fue hallado al día siguiente totalmente incinerado.



“Gente del cielo, acaban de matar a un hombre acá en la rotonda. Un hombre llegó y descargó una pistola. ¡Qué cosa más triste!”. “O Negao de Argentina, le mataron frente a nosotros”. Así, mediante audios, se dio a conocer el asesinato de un misionero.



Días era oriundo de Bernardo de Irigoyen, trabajó en varias localidades fronterizas como San Pedro o San Antonio, pero hace más o menos diez años había abandonado la fuerza, al parecer por problemas y hechos de indisciplina. Incluso había trabajado a las órdenes del ex jefe de la fuerza provincial, Zenón Cabrera, que se desempeñó muchos años en la frontera seca, jurisdicción de la Unidad Regional XII, en el Norte provincial.



Varias voces de la zona, en Brasil y Argentina, ubicaron a Dias en el mundo del hampa, siempre relacionado a gente “muy pesada” de la zona. En la actualidad al parecer se dedicaba a hacer custodia. “Él siempre anduvo en cosas medio oscuras y en estos últimos tiempos dice que eso se acrecentó”, señaló un allegado entonces.



Conocido como Negro en suelo misionero, se supo que desde hace muchos años vivía en Brasil, donde tenía una pareja. De todas formas también tenía familia en Bernardo de Irigoyen.



Una vez conocido su asesinato, muchos de sus familiares juraron venganza en las redes sociales.

Con la información de

corresponsalía Bernardo de Irigoyen