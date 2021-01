Mostró las dos caras

martes 12 de enero de 2021 | 6:05hs.

Tras el primer cuarto, era un hecho que Oberá Tenis Club (OTC) no tenía chances de revertir el resultado ante Regatas Corrientes. Salvo un milagro deportivo, claro, pero por definición los milagros son escasos y ayer no sucedió.



Y habrá que indagar en las estadísticas de la competencia para confirmar si el representante misionero no inscribió un record a su nombre: el de la mayor diferencia en contra en los primeros diez minutos, ya que perdió 34-5 dicho parcial.



Así, a consecuencia de un arranque pésimo, donde el rival hizo todo bien y lo borró de la cancha, se sentaron las bases para la derrota del Celeste por 80 a 64 ante Regatas, en un partido válido por la última fecha de la primera ronda de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado, el representante misionero acumula un record de 6 triunfos y 13 derrotas; mientras que a partir de mañana comenzará a desandar las revanchas, instancia que comprende un total de 19 partidos.



También es cierto que el resultado de la víspera terminó siendo mucho más digno que lo que presagiaban los 36 puntos de diferencia que el equipo correntino llegó a sacar en el segundo cuarto, cuando parecía que se avecinaba una verdadera catástrofe deportiva.



Una vez, como ya ocurrió en otros partidos de esta su primera experiencia en la máxima categoría, el representante misionero fue de menos a más (esta vez, de muy menos a más) y terminó compitiendo de igual a igual.



Es más, promediando el último cuarto se puso a 13 y parecía que lo emparejaba, pero se quedó sin resto y el rival terminó confirmado un triunfo claro.



De todas formas, vale destacar el compromiso desplegado para encarar la remontada. Al mismo tiempo, queda claro la necesidad de trabajar para consolidar un equipo más equilibrado, sin tantos altibajos.



Fue subiendo el nivel

Para Regatas la clave pasó por un primer cuarto impecable, donde fulminó a OTC en base a la presión e intensidad defensiva y una notable eficacia ofensiva, con una tremenda efectividad en triples: 6 en 7 intentos.



Como contrapartida, los dirigidos por Leandro Hiriart apenas anotaron un tiro de cancha en 12 intentos. Pobrísimo. Inédito.



Otro dato del equipo de Lucas Victoriano: nueve jugadores convirtieron en el primer cuarto, contra dos del Celeste. Una estadística devastadora. También es cierto que OTC no contó Ariel Zago ni Enzo Ruiz ni Anthony Young, el nuevo extranjero, con lo que perdió peso en la pintura.



Tras el descalabro del inicio, cuando parecía un boxeador al borde del nocaut y cometió groseros errores, ya en el segundo cuarto se vio una mejora en la actitud que permitió limar la diferencia. Ajustó en defensa y entraron algunos triples, al punto que el parcial fue 18-15 para Regatas.



Pero luego del descanso largo el conjunto de la tierra colorada exhibió su mejor cara, con entrega y goleo repartido, tanto es así que sumando el tercer y cuarto parcial ganó 44-28. Un gran mérito colectivo.



Cantarutti (11 puntos), Eseverri (9 y 9 rebotes) y Kent fueron los motores ofensivos.



En la continuidad del certamen, mañana el Celeste se medirá ante Quimsa de Santiago del Estero. El partido se disputará desde las 11 en el estadio de Ferro.



En tanto, el jueves -en el mismo escenario, pero desde las 19- jugará frente a Libertad de Sunchales.