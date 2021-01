A punto de mover una carga, banda narco fue desbaratada

martes 12 de enero de 2021 | 6:03hs.

Una organización criminal dedicada al narcotráfico y con base en Misiones fue desarticulada por efectivos de la Policía Federal Argentina, luego de una investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Córdoba. En total fueron detenidas cinco personas y se incautaron 1200 kilogramos de marihuana.



Según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, los procedimientos fueron resultados de una larga investigación de la División Antidrogas Córdoba, que incluyó seguimientos y escuchas telefónicas. La pesquisa también logró establecer los roles de cada uno, lo que permitió identificar al líder de la organización, que también fue detenido.



La droga, era transportada y comercializada en el territorio nacional y mediante las labores se detectó un cargamento de estupefacientes que se encontraba a bordo de un camión estacionado en una zona estratégica en Eldorado. El rodado ya estaba dispuesto para efectuar el transporte de la droga durante la madrugada de la víspera.



Ante ello, se coordinó un trabajo en conjunto con las autoridades policiales locales y el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero. El camión finalmente fue interceptado y los efectivos lograron dar con un cargamento de 1241 kilogramos de marihuana.



Ante el resultado positivo, el Juzgado Federal Dos de la ciudad de Córdoba libró tres órdenes de allanamientos que fueron ejecutadas de forma inmediata y en simultáneo. De esta forma se detuvo a cinco personas y secuestró una importante cantidad de dinero, balanzas de precisión, teléfonos celulares, pendrives, notebooks y demás elementos importantes para la causa.



“El exitoso operativo se realizó como parte de la articulación entre las fuerzas de seguridad federales y el Poder Judicial, política que el Ministerio ha planteado como prioritario para las fuerzas federales. En este caso, hemos logrado una importante incautación de estupefacientes y, sobre todo, desarticular una banda criminal. La detención de sus miembros es crucial para que estos operativos, además de fortalecer el trabajo del Poder Judicial, sean disuasivos para quienes pretenden desarrollar el delito complejo en el país. Estamos muy satisfechas y satisfechos por el trabajo logrado”, señaló la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.



Los detenidos, cuya identidad aún no trascendió, tendrán la posibilidad de dar su versión de los hechos en la audiencia indagatoria, pero por ahora están alojados en una celda en la Capital del Trabajo. No se sabe si serán trasladados a Córdoba para seguir con el proceso o completarán la formalidad mediante una videoconferencia.



Zona caliente

Este es el tercer gran procedimiento antinarcotico que se hace en la zona en lo que va del año. El sábado 2 de enero un camión cargado con más de tres toneladas de marihuana fue abandonado metros antes de un control de la Gendarmería Nacional Argentina en Colonia Victoria.



De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el hecho se produjo en horas de la madrugada, mientras efectivos del Escuadrón 10 de GNA realizaban un control sobre la ruta 12 y observaron que 300 metros un camión detuvo su marcha a un costado de la acera.



Ante esta situación, los uniformados se acercaron al rodado y constataron que su conductor ya no estaba, tras lo cual revisaron su acoplado detectando que en su interior se transportaban bultos de marihuana.



Las fuentes detallaron que en total se hallaron 115 bultos que alcanzaron los 3.716 kilogramos de marihuana.



Sin embargo, eso no fue todo, ya que en las labores de búsqueda del chofer del rodado, los uniformados hallaron otros 1900 kilos de la misma droga que estaban enfriándose en un pinar.