Por demanda, amplían horario de testeos en el Madariaga

martes 12 de enero de 2021 | 6:05hs.

Ante la alta demanda de personas que acudían a los centros de salud públicos a hisoparse, el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, lanzó una estrategia epidemiológica para detectar a los casos positivos y poder aislarlos rápidamente para que no sigan contagiando a otras personas.



En ese sentido, desde ayer se amplió el horario de atención en el Parque de la Salud de Posadas para aquellas personas que quieran hisoparse y saber si tienen o no Covid-19.



Con esta ampliación horaria, ahora se testea de 8 a 18 todos los días. Las muestras se toman donde funcionaba el Hospital Materno Neonatal con ingreso por avenida López Torres de Posadas.



“Esto surgió como estrategia epidemiológica para buscar a los positivos y poder aislarlos, una vez que detectamos al positivo lo mandamos al domicilio a que se aísle. Si no se hacía esto el positivo iba a seguir por la calle caminando y contagiando”, explicó el bioquímico Oscar Lezcano, titular del Lacmi en declaraciones radiales.



“Cualquier ciudadano con sospecha puede venir a testearse, sólo tiene que traer el DNI”, señaló.



Además indicó que para dar una atención más rápida dispusieron de cuatro personas que están constantemente hisopando para que no se aglomere tanta gente.



“Estamos haciendo unos 300 hisopados diarios. Ante la demanda, el resultado demora unas dos horas”, contó.



Además recomendó que “si hay sospecha de contacto estrecho con un positivo la persona debe aislarse y mantener las condiciones de distancia”. Expresó en Radio República que en el día se procesan todas las muestras que llegan al Lacmi, ya que la entidad trabaja las 24 horas del día. Cabe resaltar que también está habilitado el Hospital Fátima.