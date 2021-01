La falta de vacunas abre el debate sobre nuevas medidas

martes 12 de enero de 2021 | 6:02hs.

Brasil se sumó ayer al debate que inició Reino Unido sobre la mezcla de vacunas y extensión de plazos entre dosis como estrategia para acelerar la vacunación masiva contra el Covid-19, y que ya discuten o implementan varios países del mundo ante la falta de dosis para ralentizar a la pandemia a nivel global.



Al mismo tiempo que la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el planeta no va a “alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021”, el ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazuello, dejaba entrever ayer que existe una estrategia en su país para aumentar el número de vacunados al admitir la dificultad de adquirir en el mercado mundial las vacunas.



“Con dos dosis de la Oxford tendremos 90% de eficacia, pero con una vamos a tener 71%. Quizás ahora el foco no sea la inmunidad completa y sí la reducción de la contaminación, con lo cual la pandemia va a disminuir mucho”, dijo el general, de visita en Manaos, la capital del estado de Amazonas donde la logística de las unidades de terapia intensiva volvieron a colapsar.



El país que abrió la posibilidad de mezclar diferentes inoculantes, reducir las dosis recomendadas y aumentar el plazo entre cada inyección como estrategias de vacunación contra el coronavirus fue Reino Unido, el país más afectado en Europa con 81.960 muertos y donde el reciente descubrimiento de una nueva variante del virus disparó le número de contagios y hace temer un colapso sanitario.



Ante esta desesperante situación, el gobierno británico cambió sus pautas de vacunación el pasado 30 de diciembre para que la segunda dosis de los inmunizantes de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca sea administrada hasta 12 semanas después de la primera, en lugar de los 21 días prescritos.



La decisión británica abrió una polémica que para algunos expertos es más política que científica Pese a las dudas, la aceleración de contagios impulsó a algunos países europeos a plantearse la misma estrategia.



Tal es el caso de Bélgica y Alemania, que pidieron a sus expertos evaluar una aplicación de la segunda dosis hasta un máximo de 42 días, el límite fijado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), mientras que Dinamarca anunció que dejaría pasar dicho plazo entre ambas inyecciones.



Expertos de la OMS informaron que la vacuna de Pfizer/BioNTech puede ser retrasada varias semanas en “circunstancias excepcionales de contextos epidemiológicos y de problemas de suministros”.



No obstante, precisaron que el intervalo nunca podía exceder las seis semanas y que la OMS continuaba recomendando la administración de ambas dosis “en un plazo de 21 a 28 días”.



Sin embargo, algunos científicos pidieron a los gobiernos que distribuyan dosis únicas de la vacuna, luego que una investigación preliminar de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense sugiriera que la eficacia de una sola dosis de la vacuna de Moderna es de entre 80% y 90%, mientras que la de Pfizer/BioNTech es de 70%, en comparación con el 95% obtenido con dos inyecciones.