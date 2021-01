La defensa de Boudou prepara una apelación

martes 12 de enero de 2021 | 6:02hs.

La abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, informó ayer que ya “están trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” para que revise la condena del ex vicepresidente, luego del apoyo internacional expresado en la reciente solicitada que pide su libertad.



Además, en sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que “antes que termine la feria (judicial de enero)” apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.



“En abril el juez dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre?”, cuestionó la abogada.