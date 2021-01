Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, cerca del divorcio

martes 12 de enero de 2021 | 6:00hs.

Floppy Tesouro se separó de Rodrigo Fernández Prieto. La modelo y el empresario están distanciados desde diciembre. Todavía no iniciaron los trámites de divorcio, pero ya no comparten el mismo techo.



Floppy y Rodrigo se casaron en noviembre de 2017, luego de dos años de relación y a un año del nacimiento de Moorea, su hija. Celebraron su unión con una gran fiesta en José Ignacio, Uruguay, rodeados de sus amigos y seres queridos. Tuvieron una primera separación en septiembre de 2019 y se reconciliaron en enero de 2020.



Ángel de Brito aseguró que esta separación es definitiva. De esta manera, “cada uno seguirá su camino, más allá de que siempre van a estar vinculados por la crianza de la hija que tienen en común”. “Todavía no empezaron los trámites de divorcio. No hay terceros en discordia”, explicó el periodista en su programa Los ángeles de la mañana.



En diciembre decidieron distanciarse y ya había algunos indicios de que la relación no venía bien. “Se separaron después de estar bastante tiempo juntos. Tuvieron algunas crisis... Él nunca fue al Cantando. El motivo principal (de la separación) es el desgaste”, dijo.