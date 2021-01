Racing: ”Vamos a buscar técnicos que no estén trabajando”, aseguró Víctor Blanco

martes 12 de enero de 2021 | 6:01hs.

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, habló sobre el reemplazante del técnico saliente Sebastian Beccacece y al respecto confirmó que no buscarán entrenadores que estén “actualmente con trabajo”



“Vamos a buscar técnicos que, en lo posible, no estén trabajando para no sacarle el entrenador a ningún club”, dijo Blanco.



“Falta todavía, pero buscaremos técnicos sin trabajo”, reforzó el máximo directivo de la institución en Radio La Red.



El directivo, de 74 años, expresó también que el próximo entrenador del club de Avellaneda tiene que estar “convencido” de dirigir al equipo albiceleste y agregó que no van a “entrar en puja” con otra institución del fútbol argentino.



“El técnico que venga a Racing tiene que estar convencido y no vamos a entrar en puja con ningún club. Si el técnico tiene algún tipo de duda, ni nos vamos a reunir seguramente”, sentenció.