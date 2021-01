lunes 11 de enero de 2021 | 6:04hs.

La situación en el NEA no dista de lo que sucede en Misiones. Los casos positivos de Covid-19 se mantienen elevados, y toda la región se encuentra en un alto riesgo sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que a esta pandemia se suma el dengue, característico de cada verano en la zona. Sin embargo, aunque aun no se registraron casos de dengue y Covid en simultáneo, el caso de Salta encendió el alerta.



En Corrientes, se detectaron ayer 210 positivos, de los cuales 119 corresponden a Capital y 91 a localidades del interior. Los casos activos ascienden a 1.303, con 95 internados y un total de 17.082 casos acumulados desde marzo. Se recuperaron 15.476 y 303 murieron. En los primeros 10 días del año, 32 municipios acumulan más de la mitad de los casos activos en la provincia, algo que hasta ahora no había sucedido, ya que los contagios se concentraban en Capital.



En tanto que el Ministerio de Salud Pública de Chaco informó que 225 nuevos casos ayer y hasta el momento se registraron 26.738 positivos y son 730 las personas fallecidas con el diagnóstico de esta enfermedad.



El gobierno nacional informó que ayer se registraron 78 muertes y 7.808 nuevos contagios de coronavirus. El total se elevó a 1.722.217 y los fallecidos suman 44.495.