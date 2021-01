Puerto Esperanza: delincuentes armados robaron otra camioneta

lunes 11 de enero de 2021 | 6:05hs.

Era muy temprano por la mañana y el movimiento en Puerto Esperanza aún era tímido. Por eso Erasmo C. (59) decidió que a esa hora, apenas minutos después de las 5 de ayer, era un buen momento para dirigirse al cajero automático. Se subió a su camioneta y salió, pero nada le hacía imaginar los momentos de zozobra que lo esperaban.



Según denunció el propio hombre en la comisaría local, una vez que terminó de cumplir con sus trámites, montó nuevamente a su Toyota Hilux 2018 y encaró por la calle Los Helechos, hasta que fue interceptado por cuatro personas. Una de ellas exhibió un arma de fuego, por lo que no le quedó otra que detenerse.



Los delincuentes no sólo lo obligaron a descender, sino que también lo subieron a la carrocería y le taparon los ojos con el barbijo. El vehículo se encendió y el hombre no sabía a dónde se dirigía y, mucho menos, qué iba a pasar con él. Una situación de mucha angustia.



Finalmente los delincuentes lo abandonaron en un sector conocido en la localidad de Eldorado y se llevaron su vehículo.



Ante el hecho, efectivos de la Policía de Misiones montaron un operativo cerrojo en la zona, que finalmente tuvo resultados positivos más de 12 horas después del asalto, a las 18.30, con la camioneta oculta entre malezas en la localidad de Colonia Victoria.



Según detallaron voceros consultados, efectivos de la localidad apostados sobre la ruta provincial 17 vieron pasar la Hilux a toda velocidad con dirección a Eldorado, aunque pese a que dieron voz del alto, el conductor no se detuvo.



Entonces empezó un seguimiento controlado, con sirenas y balizas, y en una primera instancia se dirigieron hasta la localidad de 9 de Julio, donde la camioneta se metió por los caminos rurales y logró escabullirse.



Varias comisiones se unieron a la búsqueda y tras rastrillajes en la zona pudieron dar con una Toyota abandonada, que será restituida a su dueño luego de los trámites de rigor.



Seguidilla

Con el asalto a Erasmo, ya son cinco las camionetas sustraídas en los últimos 19 días en distintas partes de la provincia. Incluso hay antecedentes de similar violencia en la seguidilla, tal y como viene reportando este medio en sus ediciones anteriores.



El último había ocurrido el miércoles 5 y la víctima fue identificada como Alejandro M. (35), de la localidad de El Soberbio.



El hombre expresó que entre las 3 y las 6 -cuando se levantó- delincuentes forzaron la reja de una de las ventanas e ingresaron a su vivienda, donde dormía toda su familia. Al despertarse no estaba su billetera con documentaciones, los 400.000 pesos en efectivo, un celular ni sus dos camionetas: una una Ford Ranger y una Toyota Hilux.



Otro asalto

Antes, el 27 de diciembre, otra denuncia. El asalto ocurrió en Colonia Primavera, en la zona rural de Jardín América. El denunciante, Bladimiro Sergio K. (60), fue apuntado con armas y maniatado antes de perder su Nissan Frontier azul.



Según la denuncia, la víctima estaba en su casa cuando dos desconocidos se presentaron cerca de las 8.30 de la mañana. Los describió ante la Policía como de tez morena, estatura media, robustos de cabellos negros y acento paraguayo.



Los hombres vestían ropa oscura y portaban revólveres. Lo golpearon fuerte en el pecho, lo tiraron al suelo y lo ataron diciéndole que no gritara. Le exigieron la llave del vehículo y dinero, pero como no tenía nada se llevaron documentaciones y la billetera de su hijo. Los asaltantes se retiraron del lugar hablando en guaraní.



Casualmente ayer el rodado fue hallado también entre malezas en Puerto Esperanza, al parecer en medio de los rastrillajes para exclarecer el asalto a Erasmo.



Tres Capones

Días antes, el 22 de diciembre, la víctima del robo fue un hombre en la localidad de Tres Capones. El denunciante, Juan Ángel B., dijo que al despertar notó que delincuentes habían ingresado por una de las ventanas de su casa y tras tomar las llaves de su Ranger escaparon con el vehículo, entre otras pertenencias.



La camioneta fue localizada cargando combustible -antes la habían visto en Garuhapé - en una estación de servicio de Puerto Rico y allí un patrullero se acercó hasta el vehículo, pero en esa instancia el conductor realizó una maniobra evasiva para ponerse en fuga y casi atropella a uno de los efectivos intervinientes.



En medio de esa situación hasta hubo disparos hacia las ruedas de la camioneta, que de igual manera pudo escapar del lugar y eso dio inicio a un seguimiento controlado que finalmente acabó en una zona de colonias ya en jurisdicción de Capioví.



Allí la camioneta fue hallada despistada y volcada, con su conductor malherido y atrapado en la cabina, en tanto que el acompañante ya había logrado continuar su fuga a pie. El detenido fue identificado como Héctor N., quien según se supo tiene antecedentes por narcotráfico.