“Las mutaciones en virus son comunes para mantener la contagiosidad”

lunes 11 de enero de 2021 | 6:04hs.

En el momento en que las vacunas empezaron a dar esperanzas para salir de la pandemia del Covid-19 y cada vez más tratamientos están dando resultados alentadores, las autoridades británicas advirtieron sobre una nueva variante altamente contagiosa del coronavirus que circula en Inglaterra. Similar advertencia lanzaron desde Sudáfrica.



Un virus mutante suena alarmante, pero mutar y cambiar es lo que hacen los virus para sobrevivir. Aunque, viendo que esta variante parecía ser más agresiva y contagiosa, el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió imponer duras restricciones mientras se estudiaba más al respecto. “Si el virus cambia su método de ataque, debemos cambiar nuestro método de defensa”, afirmó el gobernante.



La pregunta fundamental, entonces, no es por si el virus muta o no, sino cómo está mutando y si esas mutaciones pueden complicar la efectividad de las vacunas.



Al respecto El Territorio entrevistó a Gladis Jerke, doctora en Ciencias Técnicas y profesora de Microbiología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



¿Es normal que los virus muten?

Sí, la mutación de los virus es muy normal que ocurra siempre porque los virus son seres microscópicos que requieren de una célula para poder replicarse y propagarse. El virus no llega a ser una célula completa, no tiene núcleo como otras células. Simplemente está conformado por un ácido nucleico rodeado, en el caso más simple, por una proteína que se suele llamar cápside o nucleocápside que serían los virus desnudos o bien están los virus envueltos que además tienen otra envoltura lipídica y en algunos casos estructuralmente pueden tener espículas como pasa con el SARS-Cov-2 o el picornavirus. Y en otros casos no. Pero siempre esa estructura superficial externa que tiene el virus es la que va a hacer contacto con la célula humana, si es un virus que infecta a humanos.



¿Cómo se da ese proceso de mutación o variación del virus?

El virus necesita infectar a una célula eucariota o procariota para emplear a esa célula para auto propagarse. Entonces, siendo así, un virus necesita mantener a lo largo del tiempo alta capacidad de infectar e ingresar a la célula para propagarse. Por eso, la generación de mutaciones en los virus es una cosa normal para mantener esa contagiosidad. El otro punto por el que las mutaciones son comunes es por la manera en que se da la replicación viral.



El virus ingresa a una célula y luego desactiva el mecanismo de funcionamiento normal de esa célula que está infectando, la transforma en la fábrica de sus propios componentes virales y luego cada uno de estos componentes se autoensamblan para formar un virus completo o no. Y ahí está la cuestión, en ese autoensamblado muchas veces se dan autoensamblados fallidos, es decir, no son virus completos y no tienen mucha infectividad. Y también ocurre que al autoensamblarse el ácido nucleico pueda formar mutaciones, por lo tanto, es muy normal que hayan muchas mutaciones a lo largo de una evolución viral normal. Pero es muy importante entender cuando esas mutaciones son relevantes.



Por ejemplo, a nivel del Sars-Cov-2, desde que apareció la secuenciación del primer genoma en Wuhan, China, hasta el día de hoy aparecieron varios linajes diferentes con mutaciones en distintas partes del virus que por ahí no van a afectar a la infectividad o transmisibilidad.



Para que haya alta infectividad las mutaciones deberían ocurrir en la proteína Spike, ahí sí tienen relevancia porque podrían afectar la contagiosidad del virus. Y eso es lo que llamó la atención con las nuevas variantes como la del Reino Unido o la de Sudáfrica, ya que ocurrieron algunas mutaciones a nivel de esa proteína.



En el consenso, por lo que se está hablando a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se cree que estas mutaciones van a facilitar la infectividad del virus, recordemos que el virus busca su autopropagación, sino deja de existir, pero por otro lado son mutaciones muy puntuales. Este número de mutaciones que se observaron, se cree que no van a modificar la efectividad de las vacunas.



También hay que aclarar que todas las mutaciones que se están viendo del SARS-Cov-2 no dieron una nueva serovariedad o serotipo. Estamos siempre hablando de una única serovariedad. Son linajes diferentes que muestran algunas mutaciones que son esperables para que el virus pueda permanecer vivo.

