Silvana Kelm y sus “Maneras de andar”

lunes 11 de enero de 2021 | 6:06hs.

Silvana Kelm, artista plástica de Oberá, expondrá en la galería de arte del shopping de Posadas desde el 1 de febrero, regresando de esta manera a un espacio público tras la cuarentena establecida en marzo de 2020.



Maneras de andar es el título de la muestra de esculturas que prepara y que compartirá el espacio con las realizaciones de sus estudiantes del taller de escultura.



La propuesta de la escultora indaga en las diferentes miradas y modos de transitar la vida.



Kelm tenía previsto exponer el año pasado en el Museo Yaparí de la capital provincial, junto a otra artista, pero este proyecto se suspendió. Con el año nuevo apareció otra oportunidad de exponer, esta vez en el shopping en el marco del programa Pravim de la secretaría de Estado de Cultura.



La reconocida artista que vive y trabaja en la Capital del Monte, contó acerca de la próxima muestra en una entrevista con El Territorio, en su taller de calle Rivadavia 764 de Oberá. Además reflexionó sobre la labor del artista atravesada por esta nueva realidad, el papel de la tecnología, y lo que trae este 2021, entre otros tópicos.



La posibilidad de volver a mostrar las obras “es todo” para un artista, definió Kelm, “cobra sentido el trabajo que uno hace. Uno trabaja para expresarse y ese proceso se da en un espacio íntimo que es el taller, pero después cuando exponés y las personas lo ven se completa el sentido”.



Y detalló que la exposición tendrá por un lado su propuesta con Maneras de andar y se suman las producciones de ocho estudiantes del taller de escultura. “Los estudiantes expondrán el trabajo realizado durante el estudio, algunas de sus producciones ya fueron vendiendo. No es la primera vez que expongo con mis alumnos, ya lo hice en Buenos Aires, en un centro cultural de Belgrano”.



Las clases presenciales en el taller se suspendieron en abril por la cuarentena y se retomaron cuando lo permitieron las autoridades, “cuando se permitió la vuelta de los talleres artísticos se continuó con el proceso y se finalizaron algunas obras, en el medio, hubo guía por el celular”.



“Las obras de los estudiantes del taller van por una búsqueda expresionista, la figura humana es la principal herramienta de estudio de la forma y exploración del espacio y el volumen. Cada participante fue aprendiendo a llevar sus imágenes a la realidad encontrando el material y la técnica para su expresión, en ese diálogo íntimo con la forma”, dijo.



Por otro lado, sobre la selección de obras propias que realizó para la muestra venidera, indicó que son entre diez a 15 esculturas.



“Hay obras mías que mostraré que son de la década del ‘90, cuando estudiaba. La muestra se llamará Maneras de andar, porque cada uno tiene maneras de vivir, de abordar la vida”, adelantó.



La invitación es visitar la muestra y a acercarse desde el arte a la diversidad de miradas y de voces que conviven en la sociedad.



“Cada obra es diferente porque habla de una manera de ver las cosas. Por ejemplo, hay una obra que es el juego de una pareja, después hay personajes que se tiran de una cascada y que a esa obra llamé Sin control. También quise mostrar una de mis primeras obras, porque creo que hoy se vuelve muy actual, son personajes tironeando para cada lado, cada uno queriendo mostrar su verdad”.



Virtualidad, esa nueva costumbre

Al momento de mirar al trabajo realizado en el año que pasó, marcado por la pandemia y el aislamiento, Kelm puntualizó sobre las muestras virtuales, que fueron el punto de encuentro de artistas de todo el mundo. “No es lo mismo exponer en las redes, no es la misma sensación. Aunque claro que las muestras virtuales sirven para que se conozcan obras de artistas de todo el mundo”.



En cuanto al presente y el devenir de este 2021, destacó que continuará con las clases, también con la producción de obras para espacios públicos. Asimismo, buscará desarrollar sus colecciones. “Hay proyectos nuevos que me encantan, uno es en Colonia Liebig, esperamos que se concrete, y tengo realizado el busto del músico Teodoro Cuenca, la Municipalidad de Oberá nos ayudará a emplazarlo”, explicó.



Alados y de materia diversa

La muestra Maneras de andar más las obras del Taller de escultura se inaugurará el 1 de febrero en el shopping de Posadas y estará disponible hasta el 13. Serán 35 esculturas de relieves y colgantes elaboradas en resina poliéster, acrílico, hierro. Exponen además, los alumnos Alicia Semañuk, Yvonne Unternahrer, Liliana Gerber, Silvina Marcelletti, Daniela Giudici, Yanina Semle, Karina Kamada e Iván Engel.

Perfil

Silvana Kelm

Artista plástica, escultora, docente. Nació en Posadas, Misiones, el 7 de junio de 1972. Reside y trabaja en Oberá. También da clases en Aristóbulo del Valle y Posadas.



Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes ‘Prilidiano Pueyrredón’ en Caba. Realizó numerosas muestras individuales y colectivas. Para sus esculturas trabaja con técnica de modelado en arcilla y vaciado a acrílico, también utiliza hierro y resina. En IG @Silvana Kelm