Campaña solidaria para juntar útiles escolares

lunes 11 de enero de 2021 | 6:00hs.

Nina Sanabria, modista artesana en tela y kinesióloga, comenzó con la campaña de recolección de insumos y útiles escolares para la confección de cartucheras y armado de kits escolares.



La vecina del barrio Manantial hace dos décadas que elabora cartucheras para los chicos de familias humildes y además, recorre asentamientos urbanos y comunidades indígenas de la provincia para hacer llegar mercaderías, ropa y calzados, cuadernos y lápices.



Para poder dar respuesta a más chicos lanzó la campaña Cartuchera Solidaria, una colecta de tela, útiles, ropa y calzado, mercaderías.



Nina relató que este año la demanda de ayuda se hace sentir. “el año pasado, aunque no hubo clases presenciales igual repartimos las cartucheras, porque los chicos siguieron estudiando desde sus casas y para este ciclo lectivo ya tengo pedido de vecinos que necesitan para sus hijos”.



Nina recorrió ayer aldeas mbya de Santo Pipó y San Ignacio para entregar algunos productos no perecederos, libros, útiles y ropa.



“Hay muchas necesidades, en las comunidades tienen las chacras pero sólo tienen mandioca y choclo y alguna otra verdura, pero necesitan leche, azúcar y otros alimentos, también ropa”, contó.



Y en las ciudades -sostuvo- “también necesitan todo lo que sea para la escuela, muchos padres no están pudiendo comprar, se quedaron sin trabajo y también se cortó la ayuda social que recibieron en los últimos meses, la situación económica de muchas familias es delicada”.



Pidió a todos quienes puedan colaborar “con lo que tengan, poquito hace la diferencia si todos colaboramos”, que se sumen a la campaña.



“Voy a estar armando las cartucheras y algunos bolsones, vamos empezar a distribuir en febrero. Si alguien puede ayudar será bienvenido, entre todos podemos sumar voluntades”.



La iniciativa

Kinesióloga de profesión y artesana especializada en confección de prendas de tela y bordado, Nina Sanabria lleva más de 20 años asistiendo a personas empobrecidas o con problemas de salud.



Para llevar adelante su tarea solidaria cuenta con el respaldo de su familia, amigos y una red de colaboradores que conformó en tanto tiempo de trabajo voluntario.



La iniciativa consiste en colectar mercaderías, ropas, calzados y llevarlos adonde lo requieran con urgencia. A la vez, enseña a cortar y coser a quienes quieran su propio emprendimiento, de manera de que tengan una salida laboral.



En el Mercado Concentrador tiene su stand junto a otras feriantes. También realiza sesiones de kinesiología a quienes deben hacer una rehabilitación física o a adultos mayores con problemas de movilidad.

Ella elabora las cartucheras y las llena con lápices, goma de borrar, birome, marcadores; también junta ropa y mercaderías. Para donaciones, comunicarse al 376 4 739353.