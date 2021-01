Reino Unido: anticipan un colapso sanitario inevitable

lunes 11 de enero de 2021 | 6:02hs.

El oficial médico jefe de Inglaterra, Chris Whitty, advirtió que el sistema sanitario colapsará en tres semanas si los británicos no cumplen con las restricciones impuestas para atajar los coantagios de coronavirus.



“Los cuatro jefes médicos de Reino Unido y el director médico del Sistema Nacional de Salud han recomendado por primera vez elevar el nivel de alerta a 5, el máximo. Esto significa que si no se toman medidas, existe riesgo de que nuestro servicio sanitario se vea superado en 21 días”, dijo Whitty en un artículo publicado en ‘The Sunday Times’.



Whitty subrayó que las actuales restricciones son “demasiado laxas” y no servirán para reducir los nuevos contagios si no se cumple la orden de “quedarse en casa”. Por ello, considera que Reino Unido está en “el momento más grave” de la batalla contra el coronavirus.



Los hospitales de Londres y todo el sureste de Inglaterra están sometidos a una presión sin precedentes debido a la aparición de una nueva cepa, mucho más contagiosa que la original. Desde el lunes pasado, la situación “ha empeorado más” y los hospitales enfrentan “la situación más peligrosa que nadie pueda recordar”, según Whitty.



Si sigue la tendencia actual “seguirá aumentando el tiempo de atención hasta niveles peligrosos”. “Los hospitales no tendrán sitio para redirigir los casos de urgencia y los pacientes serán inaceptables incluso en cuidados intensivos. Habrá muertes evitables”, indicó.



Reino Unido, la nación de Europa más golpeada por la pandemia con 81.431 muertos, afronta actualmente un fuerte aumento de contaminaciones por el coronavirus atribuido a la variante más contagiosa. Más de tres millones de personas fueron diagnosticadas positivas al Covid-19 en suelo británico desde el inicio de la pandemia (+54.940 ayer) y 30.000 pacientes están hospitalizados por esta enfermedad.