Unas 2.500 familias fueron asistidas con insumos para paliar la sequía

lunes 11 de enero de 2021 | 6:04hs.

A más de un mes de la declaración de la emergencia agropecuaria por la Provincia, hasta el momento se brindó asistencia para unas 2.500 familias aproximadamente para revertir los efectos provocados por los fenómenos meteorológicos que afectaron a Misiones en los últimos meses.



Según afirmaron desde el Ministerio del Agro y la Producción, el programa de Apoyo al Productor ante Eventos Climáticos fue mayormente demandado por parte del sector ganadero, que sufrió pérdidas de más del 50% en la producción de pasturas, afectadas por el déficit hídrico. Alfalfa y pastos en importantes volúmenes, además de prolongar las redes de agua a las chacras y la realización de pozos, fueron parte de los pedidos efectuados en el último mes para garantizar la continuidad de las cosechas y el alimento de los animales.



Asimismo, hubo solicitudes para el sector tealero y de producciones anuales -como el de maíz, sorgo y mandioca- que también fueron contemplados en la medida provincial y que, con las últimas precipitaciones, lograron recuperarse levemente luego de un importante período de bajos volúmenes de lluvias, aunque persiste la vigilancia para estos cultivos.



Asistencia productiva

Sebastián Oriozabala, ministro del Agro y de la Producción, recordó que “a lo largo del 2020 tuvimos muchos eventos climáticos que afectaron a la producción misionera, por lo que se diagramó un programa amplio y flexible para dotar de asistencia y cubrir la demanda a los productores”.



En diálogo con El Territorio, el funcionario aseveró que desde la declaración de emergencia agropecuaria en Misiones, que se estableció el 2 de diciembre, unas 2.500 familias productoras fueron alcanzadas con diferentes tipos de asistencias según los requerimientos según la actividad. “Por ejemplo, compramos un importante volumen de alfalfa y pasturas para contener a unos de los sectores más afectados, que son los ganaderos que requieren de los pastos para la alimentación de los animales, tanto ovinos, caprinos y bovinos. Si bien reforzamos y se distribuyó a toda la provincia, nos concentramos según la demanda de los productores de manera particular, como así también por parte de las diferentes organizaciones y también dependiendo de las solicitudes que realizaron los intendentes”, contó.



También comentó que se trabajó en el armado de reservorios de agua en diferentes campos, con el objetivo de acercar el vital líquido a los productores y las comunidades. Al mismo tiempo, se reforzó el trabajo de perforación de pozos para el acceso al agua, que fue uno de los puntos más críticos como consecuencia del déficit hídrico que se acentuó durante el segundo semestre de 2020.



En este sentido, precisó que unas 2.500 familias fueron asistidas de manera directa en el último mes y medio con el reciente programa que lanzó la Provincia. “Con asistencia directa atendimos a gran parte de los productores para resolver los problemas vinculados al clima y a la reciente emergencia”, destacó.



No obstante, destacó que las precipitaciones registradas en diciembre permitieron la recuperación leve de las cosechas. “Hay sectores que lograron recuperarse, como por ejemplo el tabacalero que las últimas lluvias tuvieron un impacto y evitó que la producción siga teniendo mayores pérdidas. Lo mismo ocurrió con el té. Tuvimos un mes relativamente bueno, pero no pasó lo mismo con los pastos porque la hacienda consume y necesitan alimentarse; por ello se trabajó en reforzar y hacer entrega de alimentos. Pero las lluvias permitieron una leve mejora, pero el foco, el análisis y la ayuda continuará porque aún tenemos varios meses donde la meteorología indica un bajo porcentaje del promedio de las lluvias”, subrayó Oriozabala.



Gestiones ante Nación

A través de la resolución 285/2020, el Ministerio de Agricultura de la Nación declaró la emergencia agropecuaria para Misiones, cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 16 de mayo.



Sobre esta medida, el ministro del Agro destacó la determinación y anticipó que esta semana se enviará a Nación diferentes proyectos para paliar el presente de otros sectores que también están en una situación crítica por la sequía.



“En el corto plazo, lo que plantea la resolución son beneficios directos en exenciones impositivas de Afip. A su vez, nos permite gestionar fondos a través de proyectos, presentarlos a Nación y poder contener, ampliando el espectro de asistencia a los productores. En diciembre hicimos la presentación del estudio que hicimos desde el Ministerio en conjunto con otras entidades agropecuarias. Ahora, lo que haremos es esta semana enviar proyectos para contener a más sectores, por ejemplo, a los productores de maíz que están en una situación crítica. Todo dependerá del tipo de asistencia que se enviará, si con semillas o con plantines, o con dinero. En la última emergencia, en 2016, la Nación determinó que se brinde asistencia a través de la compra de insumos”, detalló el ministro.



Y recordó que desde la cartera se pondrá a disposición de los productores para que los colonos puedan acceder a los fondos que destinará Nación para paliar las pérdidas en las cosechas de la tierra colorada.