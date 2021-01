Nuevo plan en marcha

lunes 11 de enero de 2021 | 6:05hs.

Tras el receso por las fiestas de fin de año, Oberá Tenis Club (OTC) se medirá esta tarde ante Regatas Corrientes, en el partido que completará la primera fase de la etapa clasificatoria de la Liga Nacional de básquet.



El partido se disputará desde las 16.30 en el estadio de Ferrocarril Oeste, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentra la competencia en formato de burbuja a consecuencia de la pandemia de Covid-19.



El representante misionero disputó su último partido el pasado 22 de diciembre, cuando cayó por 82 a 59 a Obras Sanitarias.



Hasta el momento, en su primera temporada en la máxima categoría, acumula un record de 6 triunfos y 12 derrotas.



Precisamente, el juego de esta tarde cerrará la primera ronda y luego iniciará la serie de revanchas antes los 19 rivales que integran la denominada zona única.



Por el momento, el elenco que dirige Leonardo Hiriart está lejos del lote de punteros que pugnan por la clasificación a la zona campeonato, aunque matemáticamente tiene chances intactas.



Y el retorno no será sencillo, primero por el nivel del rival, que ostenta un registro de 11 triunfos y 7 caídas y que tiene como referente al inoxidable Paolo Quinteros (el viernes cumplirá 42 años), ya que en el inicio de la segunda fase no contará con el pivote Ariel Zago, operado de urgencia de apendicitis, ni el alero Enzo Ruiz, quien sufrió un desgarro y permanecerá en Oberá para realizar una mejor recuperación.



“Felices de pertenecer”

Como contrapartida, se sumará el norteamericano Anthony Young, quien se desempeña como ala-pivote y viene de jugar en Los Búcaros de Colombia. Además, conoce la Liga Nacional por su paso por La Unión de Formosa y Peñarol de Mar del Plata, por lo que existe expectativa en que pueda aportar a la causa Celeste.



Con relación a la segunda fase, el entrenador reconoció que “necesitábamos un descanso mental y físico, ya que fueron 55 días intensos en los que nos pasó de todo. Lo que sí lamento mucho es que volvamos a ir con dos fichas menos, pero es lo que toca y debemos gestionar la realidad, vamos con muchas ganas y optimismo”.



También se refirió al contexto atípico que obligó a replantear el sistema de competencia: “Tener tantos juegos en pocos días hace que no se pueda entrenar con normalidad, eso hace que muchas veces la jerarquía no prevalezca por sobre la juventud; los que están bien físicamente sobresalen por sobre los demás y aquellos que tienen buen funcionamiento y lo mantienen son los que lideran la competencia”.



“Pero el contexto es para todos iguales, es lo que toca y nosotros estamos felices de pertenecer y poder estar compitiendo. Por eso siempre destaco la decisión de realizar esta inversión deportiva, la más importante de la institución. Hoy estamos gestionando para hacer lo mejor dentro de la cancha”, agregó optimista.