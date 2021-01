Eliana Guercio aseguró que Chiquito Romero no recibió llamados para volver

lunes 11 de enero de 2021 | 6:01hs.

La noticia nació en Inglaterra y se replicó rápidamente en Argentina. El misionero Sergio Romero y Marcos Rojo quedarán libres del Manchester United a mitad de año y deberán buscarse nuevos clubes. Al defensor pronto lo relacionaron con Boca y todo parece indicar que su destino empieza a enfilar para la Rivera, pero lo del arquero no está tan claro.



En cuanto se conoció que no renovará en Inglaterra, muchos hinchas de Racing se ilusionaron con un posible regreso. Sin embargo, Eliana Guercio, pareja de Romero, desmintió que haya habido algún acercamiento.



A la esposa del ex arquero de la selección argentina un hincha de la Academia le consultó por Twitter si se quedaban en el país y ella contestó sin reparos: “No hay llamados de ningún club de Argentina. Así que seguramente alguien les está mintiendo”.