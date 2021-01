Santa Ana está sin agua por fallas en el equipo de bombeo

lunes 11 de enero de 2021 | 6:05hs.

Los vecinos de Santa Ana están padeciendo días complicados por el faltante de agua potable, debido a que la bomba principal de la toma del líquido vital se quemó y no hay en la provincia respuestos disponibles para realizar la reparación. A esto se suman las altas temperaturas vividas en estos días y para hoy se pronostican 39° en la zona Sur de Misiones.



Ante los reclamos e inquietudes de la gente, el intendente Pablo Castro dijo a El Territorio que “estamos haciendo lo imposible para agilizar la llegada de la bomba de agua que se necesita para reponer la que se quemó. Lo lamentable es que no se consigue en la provincia el repuesto y hay que traerlo desde Buenos Aires”. Y agregó que desde la empresa que provee el repuesto “nos respondieron que tiene una demora de diez días, tiempo que no podremos esperar, más aún con temperaturas tan altas”.



En ese sentido, el jefe comunal contó que también se comunicaron con autoridades provinciales que ya intervinieron tratando de agilizar el trámite. Añadió que hoy a primera hora “vamos a solicitar el envío inmediato. El agua que llega a los domicilios no tiene presión para subir al tanque de las casas”, indicó el alcalde. “El problema es grave y estaremos así por varios días. Tenemos los recursos, pero no hay dónde se vende en la provincia”, señaló.



Estiman que un 40% del pueblo está sin agua. Algunos están siendo asistidos con pozos perforados y desde hoy saldrán a repartir el líquido con camiones de los bomberos.



Sanciones



Por otro lado, en medio de la crisis hídrica que viven varios municipios, en Campo Ramón salieron a avisar que sancionarán severamente a quienes llenen sus piletas con el agua de red.



Así, buscan frenar el consumo desmedido del vital líquido en tiempos de sequía y escasez en casi toda la provincia.



El anuncio apareció días después de que tres barrios se quedaran sin servicio debido a desperfectos en una bomba, de acuerdo a lo que notificó la mutual de agua de Campo Ramón.



En este caso, la entidad pidió apoyo municipal en función de que “tras meses de solicitar a los socios que en el transcurso de la presente emergencia hídrica cuiden al máximo el uso del agua, hay personas que hicieron caso omiso a una necesidad de la población que es no derrochar”.



Explicaron que el personal de la cooperativa “constatará en los propios domicilios de quienes infringen el artículo que prohíbe el uso de agua potable para llenar piletas, como además lavar automóviles y veredas, recibiendo una dura sanción económica”.



La situación está en sintonía con lo que sucede en Oberá, donde desde la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) afirmaron que si los arroyos siguen con poco caudal, deberán realizar cortes rotativos del servicio.



“La bajante del agua de los arroyos Bonito y Ramón es mucho más grave de lo que pensábamos, realmente nos hizo acordar al 2009, donde el Ramón estuvo casi seco”, manifestaron desde la Celo.



En tanto, en Ituzaingó, Corrientes, pudieron determinar que el foco ígneo que se inició el pasado 31 de diciembre y se prolongó durante varios días, afectó a más de 4.000 hectáreas de bosques implantados, con pérdidas millonarias en producción de madera y resina para las empresas afectadas. Esto se suma a las 18 mil hectáreas perdidas a finales del mes de noviembre en la misma cuenca forestal.



La secretaria de Valor Agregado, Verónica Storti, junto al director de Recursos Forestales de Corrientes, Roberto Rojas, realizaron un relevamiento tras los incendios registrados en la zona de Santa Tecla, por ruta nacional 120, en el departamento Ituzaingó.



“La situación con la sequía tiende a agravarse y las altas temperaturas de esta época del año complican más la situación, por lo que pedimos a los propietarios de forestaciones que puedan tomar medidas, limpiar sus campos y tener guardias permanentes en caso de que se produzca un incendio en la zona”, sostuvo la funcionaria.

Persisten los problemas en Iguazú

Pese a las maniobras realizadas los primeros días del año por los trabajadores del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la falta de agua en toda la Ciudad de las Cataratas se agrava con el pasar de los días ya que vecinos de diferentes barrios sienten el faltante del líquido vital. Desde el Imas aclararon que trabajan para subsanar los inconvenientes registrados por la bajante del río Iguazú, sin embargo no logran restablecer la presión en la cañería para abastecer a los barrios. La problemática golpea también al hospital local y a las clínicas que son auxiliados por los bomberos voluntarios. “No tenemos faltante de agua, pero sí recibimos muy poco caudal desde la red, pero estamos atentos y cuando hace falta los bomberos nos auxilian”, recalcó Raquel Matkoski, directora del hospital local. Por su parte, Javier Bareiro, presidente de la comisión directiva de bomberos voluntarios, explicó que el cuartel no da abasto con los pedidos por parte de los vecinos de la ciudad y recalcó que su prioridad son el hospital y las clínicas. Los vecinos de la ciudad reclaman hace semanas el líquido vital y muchos de ellos optaron por juntar agua de lluvia los últimos días.

