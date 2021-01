La Sole y el valor de la libertad de la música

lunes 11 de enero de 2021 | 6:00hs.

Soledad Pastorutti comenzó el año a pleno con conciertos en vivo y siguiendo los protocolos sanitarios vigentes. Si bien la agenda de shows dependerá de las decisiones políticas, la cantante señaló que espera lo que llegue “más relajada, con mucho para contar y mostrar”.



Consultada sobre su nuevo repertorio con fusiones de estilo y mucha presencia de la canción romántica, expresó: “Siempre fui romántica, yo siempre fui de poner a Luis Miguel o a Cristian Castro en las giras. Me encanta el bolero y la balada. Siempre quise cantarlos. Cuando me animé las primeras veces no sé si la gente entendió que uno tiene ganas de hacer un montón de cosas y que la libertad de la música también es algo muy apreciable. Ahora el público me da la oportunidad”.