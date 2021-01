Médico renunció por falta de responsabilidad ante el Covid

domingo 10 de enero de 2021 | 6:00hs.

Los profesionales de la salud se encuentran luchando contra el coronavirus desde el inicio de la pandemia. En este contexto, de intenso trabajo y ante la “relajación” por parte de la sociedad ante la pandemia, un médico de Colón, Entre Ríos, anunció a través de un video su renuncia a la guardia a causa de la irresponsabilidad social.

Marcelo Lemus, quien trabaja en el Hospital de la localidad de San José, expresó en un crudo descargo: “Son las 3 de la tarde, desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José”.

Y agregó: “Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

El profesional de la salud reconoció que “la gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”.