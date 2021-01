Reducir horario gastronómico, principal medida en comunas

domingo 10 de enero de 2021 | 6:05hs.

Tras la publicación del decreto nacional, los municipios misioneros comienzan a establecer las pautas respecto a la implementación –o no– de nuevas restricciones nocturnas. Es que desde la Nación se pautaron los criterios a tener en cuenta para saber si es necesario aplicar nuevas limitaciones, pero se dejó en manos de provincias y localidades la decisión final.

En Misiones, el gobierno provincial anticipó que el trabajo será conjunto con los intendentes, teniendo en cuenta el contexto, la situación epidemiológica, económica, etcétera.

En estas circunstancias, diversas comunas de la tierra colorada ya determinaron los pasos a seguir, aunque de forma dispar.

Muchas prefirieron seguir con la circulación y actividades nocturnas sin modificaciones, otra tanda acortó horarios, estableciendo tiempos de cierre de locales más temprano. Asimismo, hay municipios que, a la par, fijaron otras medidas restrictivas, mientras que muchos aún no llegaron a una definición.

Ninguna localidad misionera se encuentra dentro de los parámetros que se indican en la normativa a tener en cuenta para aplicar las nuevas medidas (ver Parámetros...).

Nuevas medidas

Desde ayer rigen en Posadas nuevos horarios nocturnos. Mediante el decreto 60/21, se modificó el cierre de bares, restaurantes y heladerías, que podrán atender de lunes a jueves de 8.30 a 1 de la mañana, mientras que los viernes, sábado, domingo y feriados de 8.30 a 2, es decir se reduce una hora la atención. En tanto, las cafeterías podrán iniciar su atención al público a las 7. De igual forma, los sectores habilitados que ofrecen servicio de mesa no podrán exceder un máximo de cinco personas por mesa.

Asimismo, uno de los primeros municipios en tomar medidas restrictivas fue Oberá. Tal como lo adelantó El Territorio, la comuna de la zona Centro dispuso una limitación a los horarios de circulación nocturna, modificando indefectiblemente el cierre de locales gastronómicos. Así, hasta el 23 de enero nadie podrá circular desplazarse por rutas, vías y espacios públicos en los horarios prohibidos por la Municipalidad mediante resolución, “con el fin de prevenir la circulación y la consiguiente afectación de la salud pública, la vida y la integridad física de las personas”. La restricción será viernes y sábados de 1 a 6, mientras que de domingos a jueves, de 0 a 6.

Por su parte, el alcalde de San José, Jorge Tenaschuk, remarcó que junto a Salud Pública y la Policía se tomaron varias medidas que comenzaron a regir el último viernes. Entre ellas se encuentra la limitación de reuniones (previa autorización) con un máximo de veinte personas, horario comercial hasta las 22 y servicios de mesa de lunes a jueves hasta las 22, viernes y sábados hasta las 00.30. En tanto, las actividades en balnearios también será hasta las 22.

Puerto Iguazú fue otra de las localidades que anticipó las medidas ni bien se dio a conocer el decreto presidencial. En este caso, se adelantó una hora el cierre de comercios, por lo que ahora los locales gastronómicos deberán suspender la atención a las 2 de la mañana.

Mientras, el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, consideró necesario proteger a la comunidad y evitar más contagios, por lo que autorizó la permanencia de restaurantes, bares, pubs y heladerías en la franja horaria de 8 a 1 de lunes a jueves y de 8 a 2 los viernes, sábados, domingos y feriados (antes estaba establecido hasta las 3).

Además se informó que las actividades habilitadas se deben regir estrictamente con los protocolos establecidos y acordes a la legislación vigente. Para cerrar, se solicitó la colaboración de la Policía de Misiones y Gendarmería Nacional para su aplicación.

Continuidad en los horarios

Desde el municipio de Gobernador López, el intendente Sergio Kupczyszyn determinó: “Ya tenemos desde las 23 la restricción en la circulación, con el comité de crisis volvemos a rectificar el mismo horario, pero esta vez con más controles con la Policía”.

En Puerto Rico, en tanto, se continuará con la apertura de bares hasta las 3 de la mañana. Si bien en cierto momento se había planteado un cierre a las 5, tras las nuevas disposiciones se confirmó que el horario quedará sin cambios. Lo mismo ocurre en Garupá y en Eldorado, donde continuarán vigentes los mismos horarios.

En Montecarlo, por su parte, siguen vigentes los horarios estipulados para bares, restaurantes y comercios. Pero no se descarta que mañana se evalúe nuevamente la situación epidemiológica local. Es que en dicha localidad, la situación epidemiológica que hizo que mucha gente optara por no salir. Ante esto, algunos bares decidieron no abrir este fin de semana como prevención, pero retomarán el próximo fin de semana.

Por otra parte, en la mañana de ayer, el intendente Jorge Lovato, funcionarios municipales, concejales e integrantes de Salud Pública recorrieron los comercios locales con el fin de controlar si se están cumpliendo los protocolos vigentes, concientizar a la población y entregar barbijos.

Asimismo, el alcalde de El Soberbio, Roque Soboczinski, aseveró que continuarán con las mismas medidas, aunque a la expectativa, puesto que si siguen creciendo los casos, se modificarán y endurecerán la semana entrante.

A la expectativa

En Bernardo de Irigoyen, tras una reunión del comité de emergencia, se decidió adherir a lo que vaya surgiendo desde la Provincia. Por eso, si bien aún no se establecieron medidas restrictivas, desde el Ejecutivo municipal anticiparon que se harán operativos todos los días y se controlarán comercios y bares para que se cumplan con los protocolos vigentes.

La idea es que no haya nadie circulando durante la noche, “para llevar un control y que no hay fiestas clandestinas”.

“La juventud anda mucho de un lado al otro y por ahí traen el contagio a las casas. Queremos hacer controles, operativos, para no cerrar el negocio a nadie”, dijo al respecto el intendente Guillermo Fernández. “Buscamos evitar que nuestros hospitales colapsen, por eso seguiremos como estamos, pero con mucho más controles”, apuntó además.

De la misma manera, el jefe comunal de Tres Capones, Ramón Gerega, explicó que se acompañarán las medidas que disponga la Provincia. No obstante, “venimos restringiendo reuniones sociales, de cualquier clase, con no más de veinte personas. El resto iremos viendo las medidas del gobierno provincial y los municipios que se encuentran cerca del nuestro”, adujo.

De igual forma, en San Pedro, desde el Ejecutivo municipal no se dio a conocer, hasta en horas de la tarde de ayer cómo se aplicará la restricción nocturna. Se especula que la medida se implementará, pero aún no se conocen los horarios.

En las dos últimas semanas hubo un aumento considerable en la cantidad de casos, siendo nueve los pacientes activos, en su mayoría menores de 30 años con nexos epidemiológicos establecidos.



Parámetros del decreto nacional

El decreto publicado en el Boletín Oficial de la Nación dispone ciertos parámetros a tener en cuenta para saber si es necesario implementar medidas. Por un lado, prevé la razón de casos, cuando el cociente entre el número de confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra); y por el otro, la incidencia, es decir, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150.