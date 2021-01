Brutal golpiza a mujer, a quien le robaron la mochila

domingo 10 de enero de 2021 | 6:03hs.

Un delincuente golpeó y robó a una mujer en Jardín América. El ataque sucedió ayer a la mañana - cerca de las 6.20 - sobre la avenida Nahuel Huapi, cuando Patricia M. se dirigía a su trabajo.

El hombre la abordó desde atrás para robarle la mochila que llevaba consigo. Lo consiguió dejando practicamente desfigurada a la víctima.

“Fue sólo una persona, me estira la mochila y me quedo enganchada, forcejeamos, me golpeó la cara, la cabeza, yo caigo al empedrado, él me arrastra, me sigue golpeando en la espalda y la cabeza hasta que la mochila revienta y sale a correr”, detalló Patricia.

En esa línea agregó que “en ese interín pedí ayuda a los vecinos, quienes salieron a ayudarme y otros le corrieron al tipo que me asaltó. Además llamaron a la Policía, que no tardó en llegar”.

Una vez que acudieron, los uniformados trasladaron a la mujer al hospital local, donde tras el examen médico fue diagnosticada con traumatismos varios.

Patricia agradeció la atención de quienes la asistieron y de los efectivos policiales, en tanto al delincuente seguía siendo buscado anoche.

Entre sus pertenencias que llevaba en la mochila estaba su teléfono celular. Las graves lesiones que sufrió le demandarán varios días de recuperación.