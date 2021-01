En las calles de Montecarlo remarcaron las medidas de prevención

sábado 09 de enero de 2021 | 19:39hs.

Esta mañana el personal de salud de la localidad de Montecarlo junto a algunos funcionarios municipales concientizaron en la vía pública sobre el correcto uso de barbijo y remarcaron a los transeúntes los protocolos vigentes en la provincia por el Covid-19.

"Todavía hay gente que no usa el barbijo y no toma conciencia de lo importante que es que todos nos cuidemos", dijeron y al mismo tiempo detallaron que repartieron barbijos a las personas que no los tenían colocados y quienes si los tenían, pero mal, le enseñaron la manera correcta de llevarlo.

Desde el inicio de la pandemia la comuna mantiene un arco sanitizante en el ingreso principal y además, realiza tareas de desinfección con camiones hidrantes por calles y veredas.

Debido a la preocupante cifras de contagios, recomendaron a los vecinos mantener la distancia. Montecarlo tiene 1 caso positivo.