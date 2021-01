Municipios definen con la Provincia si adoptan restricciones nocturnas

sábado 09 de enero de 2021 | 6:05hs.

Durante el mediodía de ayer, el gobierno nacional anunció el decreto que determina nuevas medidas sanitarias que incluyen restricciones a la circulación y a las actividades nocturnas. Sin embargo, dejó en manos de los gobernadores e intendentes de cada jurisdicción la decisión de implementarlas y de qué forma.

En Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Turismo, Matías Lammens; especificaron cuáles son los indicadores epidemiológicos a tener en cuenta para determinar si es necesario aplicar las medidas de limitación a la circulación nocturna en las provincias y localidades, con el fin de bajar los contagios.

A nivel provincial, se supo que el gobierno de Misiones trabajará con los intendentes, de forma conjunta para analizar la situación de cada localidad y así avanzar, de ser necesarios, con las medidas que sugiere el gobierno nacional para frenar la pandemia.

De acuerdo a los criterios que indica el decreto que deben tenerse en cuenta para aplicar o no las restricciones (índice de contagios por habitantes y crecimiento de contagios, por ejemplo), ninguna localidad de Misiones cumpliría los dos parámetros, incluso Posadas.

Aquellas localidades que no estén dentro de estos criterios podrían no declarar ningún tipo de medida, si así lo quisieran. Es el caso de Garupá, que no tomará ninguna medida, o Posadas e Puerto Iguazú, que solamente acortarán los horarios de cierre de bares y restaurantes, mientras que, por el contrario, Oberá anunció restricciones que entraron en vigencia ayer (ver Algunas comunas...).

En este contexto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad tiene proyectado trabajar con los intendentes para que sean ellos quienes, a partir de la realidad local, decidan si es necesaria la restricción. Esto, teniendo en cuenta la cuestión sanitaria, pero también la actividad económica de la localidad, que si cumple con los protocolos, no debería ser un riesgo para los vecinos.

En tanto, varias provincias, como Jujuy, Mendoza y Córdoba, ya afirmaron que no aplicarán nuevas restricciones. Uno de los factores determinantes es el humor social que genera esta medida entre el sector comercial. En Misiones, por ejemplo, desde el rubro gastronómico se indicó que la situación económica es realmente grave, por lo que se mostraron en contra de acortar horarios de atención por la noche.

El decreto

La reglamentación entró en vigencia ayer con su publicación en el Boletín Oficial y remarca que “la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos se origina principalmente en actividades sociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia física, y conllevan alto riesgo de transmisión, en especial en los grupos de jóvenes que luego se constituyen en agentes de transmisión hacia los grupos de mayor riesgo”. Y apunta a que “esta situación se puede ver agravada por el consumo de alcohol, ya que facilita el relajamiento del cumplimiento de las reglas de conducta y distanciamiento”.

El gobierno nacional define, a través de este decreto, dos parámetros de riesgo que deberán tener en cuenta las autoridades para restringir la circulación: por un lado la razón de casos, cuando el cociente entre el número de confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra); y por el otro, la incidencia, es decir, cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150.

E indica que en los casos en los cuales los gobernadores adopten medidas que limiten la circulación de las personas podrán requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación o a otras autoridades nacionales su cooperación para controlar rutas, vías de acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos.

El anuncio

Vizzotti explicó que “los contagios se dan en la nocturnidad” y eso es lo que desde el decreto se intentará pautar hacia las provincias. Remarcó que se está atravesando “un momento muy relevante” en el país y en el mundo en relación al aumento de casos de coronavirus, y destacó que acciones como la restricción de las actividades nocturnas “pueden impactar positivamente en ralentizar el aumento de casos”.

“De esta manera, podemos captar a las personas con condiciones de riesgo para que reciban la vacuna y así minimizar el impacto en la mortalidad”, indicó.

Asimismo, Cafiero detalló que “hay zonas donde están creciendo los contagios. En Mar del Plata y Pinamar, en la provincia de Santa Fe y en Córdoba. Cada provincia pueden ir adaptando sus medidas”.

“Los gobernadores, las gobernadoras deben tomar medidas relacionadas a la restricción de actividades o circulación, adaptadas a su realidad, a sus costumbres y a sus horarios. Las provincias, las jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires, que tengan ese riesgo deben tomar medidas de restricción de circulación. Los casos están aumentando”, manifestó.

El ministro de Turismo y Deportes aseveró que “la temporada de verano sigue, pero extremando los cuidados” ante el incremento de casos de coronavirus y las restricciones que cada distrito impondrá según su situación sanitaria para frenar el crecimiento de los contagios, al tiempo que destacó que “necesitamos que el turismo siga pero, para continuar con la temporada, los cuidados tienen que ser cada vez más estrictos”.

Además, sostuvo que “con la restricción de la nocturnidad, van a bajar considerablemente los contagios” de coronavirus que se registran actualmente.

“Tenemos la voluntad de poder completar la temporada de verano hasta marzo. Justamente, estamos tomando estas medidas para no tener que suspender la temporada, que sería un golpe durísimo para la industria”, concluyó.

Notas relacinadas

Algunas comunas ya decidieron los pasos a seguir