Guaraní-Atlético, en el esperado regreso del fútbol

sábado 09 de enero de 2021 | 6:05hs.

Pasaron 307 días desde la última vez que Guaraní y Atlético Posadas jugaron por los puntos. Quedó lejos y trunco el torneo Regional 2020, pero hoy después de tanto tiempo, la redonda será nuevamente la protagonista y en Villa Sarita se verán las caras dos equipos con aspiraciones a pelear por el ascenso.

La Franja todavía mastica bronca de la final de 2019, en la que perdió el pasaje al Federal A con Central Norte. El Decano venía creciendo paso a paso, pero la pandemia cortó su paso triunfal y el 2020 fue duro para los del barrio Tajamar, aunque no pierden la fe de hacer un buen torneo.

A partir de las 17, Franco Rioja será el encargado de devolverle el fútbol a Misiones. Sin público, en un marco raro y en un torneo Regional que será atípico, los misioneros se ponen el cartel de candidatos, porque así también lo demuestran los nombres de uno y otro lado.

Enzo Bruno y Caíto Fileppi son dos de esos jugadores que le dan jerarquía a los planteles de Guaraní y Atlético Posadas, respectivamente. Fueron compañeros, pero ahora estarán enfrentados. Con pasado en Primera División y en Crucero, los dos coincidieron en que será una oportunidad única y revelaron la ansiedad por volver a jugar por los puntos.

“No pensábamos vivir algo así y después de tanto tiempo estamos a nada de volver a jugar. Estamos enfocados en eso. Tenemos un plantel muy completo. Hay jugadores de experiencia y otros con juventud y ahora tendremos que demostrarlo en la cancha”, se adelantó el ex Independiente.

Para el posadeño la cosa fue diferente. A principios del 2020 colgó los botines y empezó su carrera fuera del campo de juego. Fue ayudante de campo de Darío Labaroni, pero la salida del DT lo dejó alejado de las canchas.

“Cuando se fue Darío (Labaroni) nos fuimos todos los del cuerpo técnico. Me llamó el DT de Atlético para ver si quería volver a entrenar, a jugar y me interesó. De a poco me fui metiendo y seguí con el plantel y estoy para aportar desde donde me toque”, aseguró Caíto.

Ni siquiera por lesión ambos pasaron tanto tiempo sin jugar. La pandemia extendió la espera por mucho tiempo, pero faltan solamente horas para que vuelvan a una cancha y la ansiedad se hace más grande.

“Nunca pensé en dejar de jugar, ni se me cruzó por la cabeza. En San Ignacio seguí entrenando solo. Me iba a una canchita a correr, a patear, para no estar encerrado”, recordó Bruno y se mostró feliz porque “por suerte pasó todo y podemos volver a jugar, que es lo mejor para nosotros los futbolistas”.

“Va a ser raro, es raro todo lo que vivimos, pero tenemos que pensar en el campeonato. Es por los puntos, ya no son entrenamientos. Cada uno tendrá que estar concentrado para hacer lo mejor dentro de la cancha”, adelantó el delantero franjeado.

Para el mediocampista del Deca fue “duro estar tanto tiempo sin ir a entrenar, sin estar en una cancha, pero por suerte nosotros estamos de a poco volviendo a la normalidad”. “Seguramente que la gente está con muchas ganas de ir, pero todo a su debido tiempo”, pidió Caíto.

“Para mí va a ser tratar de sacarme la espina de lo que pasó con Guaraní, que llegamos a la final y no logramos el ascenso y ahora el objetivo es tratar de ascender con Atlético y espero poder lograrlo”, aseguró el ex Racing.

Los candidatos

Ninguno evitó poner a su equipo como candidato. En un Regional atípico, corto por la cantidad de participantes, la posibilidad de un ascenso está cerca. En tan solo siete partidos, alguno de los misioneros podría alcanzar ese objetivo. Por eso este campeonato se presenta como una chance de esas que pocas veces se dan.

“Nunca jugué un torneo así. Hay que aprovechar estas oportunidades de que en siete partidos podemos ascender”, analizó Bruno y Caíto coincidió: “Nunca jugué un torneo así, es muy raro, pero después de tanto tiempo no vemos la hora de que arranque el partido y hacer lo que hicimos siempre”.

Guaraní se reforzó con varios jugadores locales y de afuera, cambió el técnico (tras la salida de Darío Labaroni llegó Nazareno Godoy) y espera ser un equipo protagonista en cada partido.

“Tenemos buena tenencia y sobre todo la presión. Estamos capacitados y tenemos buen entrenamiento para presionar durante todo el partido”, analizó Bruno, quien reconoció que “me hubiese gustado tener amistosos con equipos de otras categorías como Chaco For Ever, para saber bien dónde estás”, aunque aseguró que “de todos los partidos que jugamos sacamos cosas positivas”.

Fileppi destacó la “gente de experiencia, que jugó este tipo de torneos” y contó que lo mejor del Deca es que “tenemos gente de mitad de cancha para adelante con buen manejo de pelota y arriba delanteros picantes como Alan Almirón”. “Creo que tendremos que tratar de aprovechar las chances porque vamos a tener un partido duro con Guaraní, que también va por el ascenso”, avisó Caíto.



Los entrenadores jugaron al silencio

Tanto Nazareno Godoy como Ricardo Jaquet decidieron no dar a conocer las formaciones. Ambos jugaron al silencio en las horas previas, aunque claro que puertas adentro saben quién estará de cada lado.

Por el lado franjeado se presume que estarán Diego Pave, Pablo Russo, Rodrigo Bareiro, Julio Montero y Jorge Piñero Da Silva, como principales estandartes.

El Deca reforzó la base del campeón de la Liga Posadeña 2019, pero Alan Almirón, Juan Eluchans, Darío Cardozo y Lucas Florentín aparecen como la continuidad del proyecto de Atlético Posadas.

Más allá de los nombres, los entrenadores no tendrán mucho tiempo para encontrar un equipo, ya que en cuatro partidos definirán su suerte en este campeonato.



Así se juega el torneo Regional

El torneo Regional repartirá cuatro ascensos al torneo Federal. Guaraní y Atlético Posadas comparten la zona 1 de la región Litoral Norte con Victoria de Curuzú Cuatiá.

Solamente el ganador del grupo avanzará a la final de la región, en la que se medirá con el vencedor de la zona 2, que integran Ferroviario de Corrientes, Deportivo Fontana y Falucho de General San Martín, ambos de Chaco. Esa definición será a partido único en cancha del mejor ubicado.

Una vez definido al campeón de la región Litoral Norte, el Consejo Federal armará los cruces con alguna de las otras siete regiones (Litoral Sur, Norte, Cuyo, Patagonia, Pampeana Sur, Pampena Norte y Centro). La final por el ascenso será con partidos de ida y vuelta.