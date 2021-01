La suba de combustible aceleró el alza de precios en comercios

sábado 09 de enero de 2021 | 6:04hs.

Ni bien aumentaron los combustibles, la muy diversa mercadería que llega a la provincia aceleró el cambio de valores para los comercios misioneros. Y en algunos casos motivó cambios llamativos, como que el ítem “costo de flete”, estuviera presente de manera formal en facturas.

Ayer la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) informó que el 2020 finalizó con una suba total del 35% para la mercadería transportada. Y resaltaron la incidencia el alza de los últimos meses del año, que marcaron una clara aceleración.

Por su parte desde comercios y supermercados locales reflejaron que los productos alimenticios marcan alzas mínimas pero constantes por el costo logístico.

“Todo viene subiendo de a poquito y también está la realidad que estamos en una punta del mapa y eso nos cuesta que las subas nos afecten más que en otras regiones del país”, consideró Lucas Kerps, comerciante y propietario de un supermercado mayorista y minorista en la capital provincial.

Consideró, en tanto, que la última suba en los combustibles “afecta a todos los productos por igual. Tal vez algunos suben menos, pero en general todos terminan subiendo. Estos días hemos subido los precios de la harina, el arroz, el aceite, que no para de subir. Todos los productos de la canasta básica tienden al alza, también los quesos y la leche. Ni bien empezó el año ya tuvimos una situación nueva con un abastecedor lácteo que no nos estaba cobrando el flete. Pero a partir de este año la factura vino detallada con el costo de flete discriminado, así que ahí vimos muy claramente la inflación por la suba de combustible”, explicó.

Apuntó por otro producto que estuvo moviendo su cotización, como la yerba mate. “La yerba mate (varias marcas al menos) se van acercando a los 400 pesos por kilo. Hay algunas entre 250 y 320, pero no son las grandes líderes. Por suerte en este alimento, que se produce mayormente acá, no afecta tanto el combustible”, explicó. Y recordó que con la infusión “en Misiones, además de ser región productora, tenemos unos de los consumos más altos a nivel país”.

Montecarlo vislumbra más subas

Al igual que en otros municipios, en Montecarlo se sienten los aumentos principalmente las réplicas de los sorpresivos aumentos del combustible”.

Todavía no es notoria la repercusión, lo que sí por ahí hay mercaderías que no están largando quizá como expectativa a ver qué pasa. Pero hoy, ahora, no tengo más que el aumento del flete de la harina que es mínimo”, contó Gisela Morel, responsable de un minimercado.

En el sector de gas uno de los distribuidores locales informó a sus clientes que ante los diversos aumentos de combustibles que han ocurrido en estos últimos meses, se vieron obligados a incrementar 10 pesos más el precio del gas por carga.

En tanto, Ramón Da Silva, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo, evaluó: “En nuestro país todos los productos se mueven por camiones. El costo del transporte impacta directamente en el costo de los productos. En nuestra provincia es mayor el impacto por estar alejados de los centros de producción y elaboración”.

Y detalló que “en el sector comercial hay mucha incertidumbre ante los sorpresivos aumentos del combustible, que repercuten directamente en el precio de los productos y los fletes.

Bajas ventas preocupan

En Iguazú, según refirieron algunos comerciantes, todavía no registraban un aumento en la mercadería producto de la suba del combustible. Explicaron que muchas de las distribuidoras aún no han solicitado mercadería para reponer stock debido a que las ventas en lo que va del mes han caído considerablemente. Los comerciantes son conscientes de que se registrarán aumentos en los productos en los próximos días.

“No sabemos cómo repercutirá la suba del combustible en los productos, ya que no hemos repuesto mercadería. Las ventas bajaron muchísimo en los primeros días de enero, estimamos que es porque no hay dinero. Por ahora mantenemos los precios, veremos la próxima semana”, explicó Karina Villamea.



Desinfección con ventas relajadas

Entre las subas y las ventas en el arranque del nuevo año, el comerciante Lucas Kerps destacó el poco movimiento de algunos productos de limpieza y desinfección que al principio de la pandemia eran difíciles de conseguir. Y relacionó que la baja demanda se condice con el aumento tan rápido de nuevos infectados por coronavirus. “En papel higiénico, alcoholes, la realidad es que tenemos un sobrestock de productos. En casi todo el 2020 veíamos una demanda importante y de golpe nos empezamos a stockear con mucho alcohol en gel, con desinfectantes de marcas conocidas. El aumento de casos de contagios, nosotros lo vemos también en un consumo muy relajado”

Y remarcó la insólita situación: “Hoy estamos en niveles de ventas normales, como que no hubiera un virus que nos rodea. En lavandinas, en alcohol en gel, desinfectantes de ambiente se notó la baja en la guardia (con menor compra) que hemos tenido con el coronavirus”.

Diferenció en tanto que los productos de desinfección son unos de los que menos subieron sus valores. “Eso es algo bueno porque al haber buena oferta se posibilita que la gran mayoría de personas pueda contar con estos artículos que hoy son de primera necesidad para cuidarnos”.

