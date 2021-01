El cierre de fronteras potenció la recaudación: 80% más en 2020

viernes 08 de enero de 2021 | 6:05hs.

El 2020 concluyó con números positivos para la economía misionera, ya que la recaudación local creció 80,4% a pesos corrientes en comparación con los valores de 2019. De esta manera, con ese porcentaje, la tierra colorada se convirtió en la provincia con el mayor incremento de su recaudación propia de todo el país, con un comportamiento fiscal favorable que lo diferenció ampliamente de otros distritos.

Es que el total de la recaudación propia en todo el año pasado fue de 34.125,7 millones de pesos y significó un alza real de 28,6%, teniendo en cuenta el IPC, en relación con lo registrado en 2019 cuando el monto total conseguido fue de 18.913,8 millones de pesos, según consignó en un reporte la consultora Politikon Chaco a partir de datos de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM).

“El cierre de fronteras tuvo un papel fundamental para Misiones, con un vuelco de aproximadamente 10.000 millones de pesos de consumo que no salieron las fronteras y fueron al consumo local, generando un stock de recursos para la provincia en materia de recaudación”, fundamentan desde la consultora para explicar el alza en la recaudación. Tal como viene informando El Territorio, desde mayo la provincia viene registrando un fuerte incremento en la demanda en los comercios de diferentes rubros, sobre todo en Posadas, incentivado por la restricción que fue impuesta con fines sanitarios para evitar la propagación del coronavirus en suelo misionero. Ello permitió que el dinero se vuelque exclusivamente al comercio local.

Sólo en diciembre, en consonancia con las fiestas de fin de año, el crecimiento en las ventas fueron del 20% en unidades vendidas y del 50% en facturación, según lo relevado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), atribuyendo el crecimiento al cierre del paso que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay.

Asimismo, en el informe detallaron que en diciembre la recaudación misionera cerró en 3.793.173.948 pesos, contra los 1.766.483.063 pesos del mismo mes de 2019, que representó un incremento del 114,7% anual, que significó el número histórico, no sólo para 2020 sino también para el período 2010-2020, superando así algunos de los valores registrados en 2014 que fue un año favorable para Misiones.

Más adelante, se explicó que “entre los meses de enero y abril de 2020, la recaudación misionera se movió por debajo del alza de precios para la región del NEA, pero a partir de mayo pegó un salto y hasta el mes de diciembre inclusive, la recaudación le ganó ampliamente a la inflación regional y nacional. De hecho, entre julio y diciembre el crecimiento promedio fue del 107,8 mensual, y tocó un techo en diciembre con un alza del 114,7 por ciento, récord histórico para la provincia”.

En todos los años Misiones tuvo crecimiento en la recaudación en términos nominales, considerando los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y entre 2010 y 2019, el alza por año osciló entre el 20% y 40%, especificaron.

Líder en crecimiento

En comparación con otros distritos, Misiones se posicionó como líder en esta materia. Es que ninguna jurisdicción del país tuvo un incremento similar al 80%, ni estuvieron cerca de hacerlo, señalaron en el análisis de la consultora. “Ocho provincias argentinas tienen actualizados sus datos consolidados de todo el 2020, y de esas, la que más cerca de Misiones está es Chaco, con 38,5 por ciento, es decir, 42 puntos porcentuales por debajo de la tierra colorada. Otras once provincias tienen actualizado sus datos hasta el mes de noviembre y ninguna logra superar los 40 puntos de incremento interanual, mientras que otra, como es el caso de Santa Fe, actualizó sólo hasta agosto, con un incremento acumulado del 42,1 por ciento, pero que no debe compararse al tener cuatro meses de desfasaje. Otras cuatro provincias no han publicado sus datos en todo lo que va del año”, especificaron.

A su vez, el incremento de la recaudación misionera superó ampliamente la meta establecida en el Presupuesto provincial 2020, que se había fijado en el valor final de 19.116,9 millones de pesos, pero a dicho monto se llegó ya a finales de julio, a partir de los notables incrementos. De este modo, durante todo el 2020 Misiones recaudó el 178,5% de su meta presupuestaria, siendo a su vez la única provincia del país superó su meta en estos niveles.

Por tributo

En este marco, se destacó también el comportamiento de los principales tributos misioneros: el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 92,2% del total de la recaudación provincia, y totalizó en todo el 2020 31.465,2 millones de pesos, creciendo un 81,1% anual, que traducido a valores reales implica un alza del 29,1%. Este impuesto es clave para verificar los niveles de actividad económica, por lo cual estos datos comprueban el incremento de la misma que tuvo Misiones, particularmente en los últimos seis meses. De hecho, entre julio y diciembre incremento interanual promedio de este tributo fue del 107,7%.

El impuesto a los sellos es el segundo tributo de mayor importancia en la provincia, representando el 4,3% del total recaudado. En el año totalizó 1.460,9 millones de pesos y creció 40,6%, pero debe destacarse su evolución: entre enero y julio creció a un ritmo de solo el 10,7% promedio (con fuertes caídas como la de abril, cuando descendió 47,4% producto de las restricciones de la pandemia), pero desde agosto a diciembre creció a un ritmo promedio del 771%, con picos de 111% que se dio en el mes de octubre.

