Sampedrino, arrancó el 2021 pescando un Surubí de unos 30 kilos

jueves 07 de enero de 2021 | 23:05hs.

Edgardo Batista junto a su pareja Liliana Martins y familiares de ésta, viajaron el último fin de semana a la ciudad de Itá Ibaté, Corrientes para disfrutar de la pesca deportiva en el río Paraná y de esa manera despedir al atípico 2020 e iniciar con las mejores energías el año nuevo. La suerte estuvo de su lado y en la mañana del domingo 3 de enero, terrible fue su alegría cuando enganchó un enorme surubí de unos 30 kilogramos. El mismo fue devuelto al río como corresponde.

La pesca se logró con señuelo en Punta Gallino, Itá Ibaté, la experiencia lo contó el sampedrino a El Territorio "Fue el primer Surubí que logró capturar, no me hubiera imaginado sacar uno de esa magnitud. Una sensación incomparable, ya que varias veces fuimos con la familia de Liliana, mi pareja y no había tenido esa felicidad, el proceso para sacarlo duró una media hora, es importante el acompañamiento del guía, en este caso Lalo supo indicar el lugar ideal" comentó Edgardo Batista.

El ejemplar fue devuelto al río y para un amante de la pesca, que no creía pudieran existir peces con ese tamaño, poder devolverlo a su hábitat permite que se sigan reproduciendo y que más personas puedan vivir esa alegría "es una satisfacción devolverlo al río, al ver tremendo animal y que pueda seguir viviendo en el Paraná, es una sensación muy linda. Realmente muy agradecido es un logro enorme más para uno que viaja de tan lejos a disfrutar el río y la pesca" destacó Batista.

El sampedrino además pescó un segundo ejemplar de la mitad del tamaño del primero y un Manguruyú pequeño, especie protegida. En todos los casos los peces fueron devueltos con el máximo cuidado al agua.