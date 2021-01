El Samic de Eldorado inicia campaña de donantes de plasma para tratamiento de Covid

jueves 07 de enero de 2021 | 20:37hs.

Desde el Samic lanzaron una campaña para la obtención de donantes de plasma para el tratamiento de pacientes con Covid19.

El Dr. Oscar melgarejo, responsable del área, realizó algunas precisiones respecto al procedimiento, a quienes está orientado el tratamiento, y quienes están capacitados para ser donantes.

“El tratamiento con plasma lo venimos realizando desde hace mucho tiempo pero el problema que teníamos es que había muy pocos casos de personas contagiadas por lo que resultaba difícil conseguir donantes. Ahora que el número ha aumentado lanzamos ésta campaña porque hay muchas más personas que pueden ser donantes” afirmó Melgarejo.

El procedimiento, técnicamente denominado aféresis, es relativamente sencillo y rápido. La aféresis se caracteriza por no extraer células sino tan sólo plasma (líquido) por lo que la recuperación del donante es muy rápida.

“Lleva aproximadamente unos 20 minutos, se otorgan turnos a los donantes, y es similar a lo que es una donación de sangre común. La diferencia es que los donantes deben haber dado positivo al coronavirus y que para ser donante se puede hacer después de 28 días de haber dado positivo. Como hay mucha gente que puede sospechar haber tenido coronavirus porque no a todos los integrantes de una familia se les realiza el hisopado salvo que desarrolle síntomas, ellos también pueden consultar para ser donantes y les realizamos los análisis para certificar que la carga viral que presenten puede ser utilizada para el tratamiento posterior.

Por eso convocamos a ser donantes no sólo a aquellos que dieron positivo sino también a quienes sospechan que lo pudieron tener”, explicó.

De cada donante aceptado como tal se pueden extraer entre 3 y 4 unidades de plasma para tratamiento. “Cada unidad tiene 200 cc, de cada donante – dependiendo del peso y de otras características del mismo – se pueden extraer entre 3 y 4 unidades. Hasta el momento se acercaron 5 personas como posibles donantes pero sólo dos de ellas cumplían los requisitos para serlo”, cuenta.

El tratamiento con plasma se utiliza en pacientes leves y moderados.

“En principio estamos utilizando el plasma en pacientes leves y moderados con muy buenos resultados. Sirve muchísimo para que esos pacientes no evolucionen hacia un cuadro más complejo y de esa manera se evitan días de internación con una disminución importante en la carga de utilización de las alas destinadas a los pacientes graves”, culmina Melgarejo.

Los requisitos para ser donante, además de haber tenido coronavirus, son los comunes a los de cualquier donante de sangre común: no haber tenido enfermedades que invaliden el ser donante (como algunos tipos de hepatitis), tener entre 16 y 60 años, no poseer alguna patología grave, etc.