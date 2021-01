Alberto cuestionó a la dirigencia del campo por el paro de 72 horas

jueves 07 de enero de 2021 | 6:02hs.

Luego de que la dirigencia del sector agropecuario anunciara un paro del campo por 72 horas, el presidente Alberto Fernández salió a cuestionar esa medida, afirmó que la situación económica es “muy delicada” y que su objetivo es “cuidar el bolsillo de la gente”.

El mandatario salió a hablar ayer luego de la decisión del gobierno nacional de cerrar las exportaciones al maíz, aseguró que no entiende “por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo”, y analizó que “los países demandan alimentos y suben los precios, pero los productores argentinos producen en pesos argentinos” en alusión a los commodities.

Tres de las cuatro entidades que nuclea la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), determinaron un lockdown o “paro” en las ventas del campo en repudio a la medida que tomó la administración nacional sobre la venta de granos.

“Hace años que no tienen aumentos de luz, gas, tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP”, aseguró Fernández en referencia a los productores agropecuarios, y aseguró que él no puede “seguir funcionando con la lógica de una economía normal, porque no se está en una economía normal” por la pandemia.

Aumento de tarifas

Alberto Fernández también hizo referencia a la posibilidad de que aumenten los servicios en este principio de año y afirmó que si fuera por el gobierno “no se tocarían nada las tarifas”. “Estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer”, consideró.

Las especulaciones de que se bajarían los subsidios a los servicios y esto repercutiría en los costos a pagar por los usuarios surgió tras conocerse el proyecto de Presupuesto 2021, el cual quedó modificado en varios aspectos luego para aprobarse. “Lo hablé con Darío Martínez, con Basualdo y Bernal, del Enre y Enargas, y todos estamos de acuerdo, no sé de dónde salió que hay una discusión respecto a las tarifas”, reveló el presidente.

Sobre el aumento en las naftas, Fernández aseguró que lo viene “siguiendo” y que están acordados “con Guzmán porque eso sí termina influyendo” en referencia a la inflación.

“A YPF la dejaron en una situación catastrófica, con una deuda en dólares caótica, evidentemente no soporta no tener aumento de naftas, y ahí hicimos un sendero para que no se convierta en un disparador inflacionario”, analizó.



Defendió a Donda, titular del Inadi

Alberto Fernández defendió ayer a la titular del Inadi Victoria Donda, luego de que su empleada doméstica la denunciara en la Justicia por negarse a pagarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social o un contrato en el Estado a modo de compensación. “Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo”, aclaró el presidente.

“En el caso de Victoria, no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño.

Quien la conoce, sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, aseguró. Fernández fue consultado sobre el escándalo en el que se vio envuelta la funcionaria en los últimos días y la respaldó.

“Claramente entiendo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo”, indicó en diálogo con Radio con Vos.

“Es cierto que ha habido abusos: alguien se queda sin empleo, tiene un amigo en el Estado y le da un trabajo para sobrevivir. Pero lo dice alguien que cuando fue jefe de Gabinete se fue con menos empleados en la jefatura que cuando entró”, sostuvo.