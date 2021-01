Músicos se movilizan ante la suspensión de shows en vivo

jueves 07 de enero de 2021 | 6:00hs.

La comunidad de músicos se moviliza para exigir que les dejen presentar espectáculos en vivo. Para avanzar en una nota que será presentada ante autoridades municipales y provinciales, los artistas se reunieron en la noche de ayer.

Del encuentro estaba previsto que tomen parte los trabajadores de la cultura nucleados en el Inamu, Sadaic, y también en asociaciones y colectivos como el Sadem, MUM, MPM, según detalló a El Territorio, Víctor Rivelli, secretario general del Sindicato Argentino de Músicos filial Misiones (Sadem).

El malestar del sector se hizo sentir apenas conocido el Decreto 33/21 de la Municipalidad de Posadas, que establece la suspensión de las actividades sociales y culturales ante el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en esta capital; además, la norma insta a locales comerciales a cumplir al pie de la letra los cuidados de bioseguridad e higiene para prevenir contagios.

Señala el artículo 1 que quedan suspendidos los eventos sociales, culturales, espectáculos y shows (cualquiera fuera su naturaleza) que se desarrollen en todos los establecimientos gastronómicos, bares y heladerías.

“Sabemos que hay una situación sanitaria delicada, pero no estamos de acuerdo con que se suspenda nuestra fuente de trabajo, los músicos fuimos los últimos en retomar las actividades y se hizo siguiendo un protocolo de seguridad e higiene que se respeta en todo momento. No puede ser que por fiestas clandestinas o por eventos que nada tienen que ver con la cultura nosotros no podamos trabajar”, planteó Rivelli. Y adelantó que los trabajadores del rubro “vamos a pedir que se derogue el artículo 1 de la ordenanza, queremos ser escuchados, porque esto nos sorprendió a todos”.

Sostuvo que esperan que las autoridades los reciban y que llevarán en concreto un estudio del impacto que genera la suspensión de shows en las economías de las familias de músicos, ya que muchos tienen una agenda de presentaciones pautada que no podría llevarse a cabo. “Queremos aportar a una solución dialogada”, consignó.

“Es la primera vez que vamos a tener un panorama cierto del dinero y de la dinámica que mueve la industria de la música local, queremos mostrar a las autoridades que el nuestro es trabajo genuino y que muchas familias viven de la música”, remarcó y añadió que “vamos a invocar las resoluciones de la Provincia que fijan el protocolo de seguridad para la temporada de verano, hay comerciantes que readaptaron sus espacios e invirtieron para tener espectáculos en vivo".

Rivelli destacó que para lograr recuperar el espacio “nos estamos convocando un amplio grupo de músicos, y también organismos gubernamentales y no gubernamentales con representatividad del sector. Hay muchos artistas con trayectoria que están al frente de esta movida y la idea es que de la reunión de hoy (por ayer) pueda salir un plan de acción y también alguna medida de protesta que estamos viendo cómo viabilizar, puede ser bocinazo”.

Por último aclaró que “queremos que la sociedad sepa que el sector de la música vivió un parate total de la actividad presencial. En este tiempo nos reinventamos, mudamos el arte a la virtualidad. Luego volvimos, en los shows se trabaja con cupo de público, con distanciamiento, con medidas de cuidado. No es justo que todo esté en actividad menos nosotros, para muchos músicos la situación económica en el día a día se hace insostenible”.



Semana de parate y estudio de situación

Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas, se refirió a la nueva normativa:

“Es una medida tendiente a cuidar a la ciudadanía ante el aumento de casos, todo lo que no está alcanzado en ese párrafo de suspensión, se puede hacer, hay casos que se analizan puntualmente, en las próximas horas tendremos un panorama más en limpio”.

Lo que sí se definió es que en principio por esta semana cierra sus puertas el Museo Areco y no se realizarán los circuitos de paseo de historia y arte por la ciudad.