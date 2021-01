Qué ver, leer y escuchar

jueves 07 de enero de 2021 | 6:00hs.

Tía Edna

Disney +, Online

Cuando Bob Parr visita a la diseñadora Edna Moda para que lo ayude con su hijo súper enérgico ella le construye un traje muy especial para poder controlar los superpoderes aparentemente sin límites del pequeño.

Rampage

Amazon Prime, Online

Un gorila, un lobo y una serpiente sufren una mutación genética y se convierten en seres gigantescos y violentos. El primatólogo que cuidaba del gorila y una experta en genética tratan de detenerlos y evitar que sufran daños.

La gran extranjera

Michel Foucault

Este libro viene a desplegar la evidencia de que la literatura es la gran extranjera, aquella que está al otro lado de las fronteras de los sistemas de pensamiento. Muestra a la vez el modo magistral en que Foucault elige leer la historia de la cultura.

Doctor sueño

Stephen King

Danny, atormentado siempre por sus visiones, llega a un hogar en el que trabaja como voluntario. Allí conoce a Abra. Y sabe que sin su ayuda la niña nunca conseguirá escapar de la tribu de seres paranormales que la atormentan.

Save your tears

The Weeknd

The Weeknd arrancó el año con la salida de su nuevo video ‘Save Your Tears’, una canción que forma pate de su disco After Hours. El artista canadiense llamó la atención al mostrar su rostro: nariz estilada, labios gruesos, pómulos hinchados.

Dreams

Fleetwood Mac

En 2019, gracias a la maravilla de las redes sociales, la seductora “Dreams”, volvió a estar en las listas de las canciones más escuchadas en los Estados Unidos. Todo gracias a un usuario que se grabó andando en skate, con el tema sonando de fondo.