Con la primera suba del año, el litro de nafta súper pasó los $70 en Posadas

miércoles 06 de enero de 2021 | 3:30hs.

Las pizarras de las estaciones de servicio volvieron a cambiar sus valores. Desde la medianoche de ayer, el combustible cuesta un 2,9% más, tras producirse la primera suba del 2021.

De acuerdo a lo que se consignó, se trata de un incremento como consecuencia del traslado a los surtidores de la suba de los biocombustibles autorizados por el gobierno nacional. Es que el Ejecutivo permitió una suba del 59% en el valor de la tonelada de biodiesel y 33% en la de bioetanol de caña.

Con este aumento, en la YPF de Posadas, la nafta súper pasó de 69,10 a 71,20 pesos; la Infinia de 78,30 a 80,60; el diesel de 64,40 a 65,90 y la Infinia diesel de 76,40 a 78,60 pesos.

En tanto, desde las petroleras advirtieron que este no sería el único aumento, ya que la semana próxima los importes volverían a trepar si es que las autoridades deciden no postergar la actualización impositiva.

Durante el 2020 se llevaron adelante cinco incrementos - desde agosto puntualmente - tras un periodo de congelamiento que había comenzado en diciembre de 2019.

El último movimiento de precios en los surtidores se había registrado el 16 de diciembre con una suba del 4,5% promedio.

Al respecto, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Noreste (Cesane) del Nordeste, indicó en diálogo con El Territorio: “No esperábamos un incremento tan grande en los aditivos de biodiesel y bioetanol, tuvieron un 90% de aumento pero son el 10% del combustible entonces influye en un 9%. Ahora aplicaron una suba de prácticamente un 3%, pero estimo que más adelante aplicarán algún otro aumento para compensar”.

“Se suma que el barril de petróleo a nivel internacional sigue manteniendo su valor en 50 dólares y la inflación argentina, que día a día va en aumento, así que imagino que habrá un nuevo incremento, junto al impuesto que se va a actualizar”, detalló.

Subas sin comunicación

En ese sentido, Jalaf lamentó: “Nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo ni cuánto, no sabemos nada, nos enteramos muchas veces por los medios, porque no nos informan nada, no somos dueños de nuestros negocios, no sabemos ni cuándo nos incrementan”, indicó.

“Las petroleras manejan a su antojo, sin ninguna comunicación. Estas subas que son del 3 o 4% nos perjudican menos, porque si son más grandes, todo lo que vendiste no podés reponerlo”, manifestó.

Criticó que se siguen subiendo los precios de forma porcentual, lo que continúa agrandando la brecha entre Buenos Aires y el interior del país. “El mes pasado aumentaron un poquito más en Buenos Aires, la única vez que lo hizo así este gobierno, pero tendría que hacerse eso permanentemente hasta que se equiparen los precios en todo el país”, apuntó.

Precios en los municipios

Además de la capital misionera, también los municipios sufrieron los incrementos. En Jardín América, los precios son superiores y en los surtidores se pudo ver cómo la Súper pasó de 71,20 a 73,30 pesos; la Infinia de 80,30 a 82,70 por litro, la diesel de 65,70 a 67,60 y la Infinia diesel de 78,10 a 80,40 pesos. Los mismos precios se repitieron en las pizarras de surtidores de otras comunas misioneras.

En tanto, en Ituzaingó (Corrientes) también se sintió el aumento, pasando la Súper de 72,20 a 75,20 por litro; la Infinia de 81,60 a 85,10; la diésel de 68,60 y la Infinia diesel de 79,20 a 82,20 pesos.