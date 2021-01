El científico Diego Ojeda es Personalidad Destacada

martes 05 de enero de 2021 | 20:40hs.

El municipio de Puerto Rico, el Concejo Deliberante y la Cámara de Representantes reconocieron como Personalidad Destacada en el ámbito de la Ciencia al científico local Diego Sebastián Ojeda.

El homenaje al joven de 36 años se llevó a cabo este martes en el primer piso del Edificio Municipal, con entrega de reconocimientos al investigador Diego Ojeda, oriundo de nuestra ciudad.

El Territorio habló con Ojeda sobre las tareas realizadas durante 2020

Qué se siente que se visibilice tu trabajo

Lo mejor de este premio es la visualización de la ciencia en general y en particular nuestro trabajo en el laboratorio que primero fue visibilizado en medios nacionales y después la relevancia que le dio Misiones a esto por tener un integrante del grupo COVIDAR misionero; lo más destacable es que la provincia de Misiones le da relevancia al reconocimiento, en este caso, dándole al personaje del año este premio porque fue parte de un grupo de investigación que desarrolló una herramienta importante para combatir la pandemia.

Cómo vez el avance de la pandemia en Misiones

Se ve que crece el número de contagios según los datos epidemiológicos de la provincia, pero que están subestimados porque no hay suficientes test, eso pasó a nivel nacional también, lo que sí se ve es que la gente tiene bastante cuidado, en relación a otras provincias. En el caso de Misiones, es como que se tiene el diario del lunes y no del martes, Buenos Aires tuvo el diario del lunes respecto de la pandemia, y Misiones por lo menos se pudo preparar con mas tiempo, y además llegaron más test, como son los test antígenos que se están utilizando en clínicas y laboratorios privados.

Están por publicar el trabajo de COVIDAR en una importante editorial científica a nivel mundial, de que se trata esta publicación

Las publicaciones científicas llevan mucho tiempo, esta publicación fue aceptada en septiembre, con todas las revisiones de científicos de todo el mundo, luego de la revisión de pares llega la etapa final que es la prueba “galera”, que es la prueba final que terminamos hoy a la tarde con mis colegas de Buenos Aires y que son los otros autores, yo soy el primer autor de esta publicación y en la semana tiene que ser publicada en la editorial “Plos Pathogens”, primero como press release, y luego la publicación oficial, el “paper”. Así que llegamos a la etapa final, y es como que nos llena de emociones, ya estamos de vacaciones y es como la etapa final, el cierre oficial del 2020. El trabajo describe el desarrollo del método, y como utilizamos el método para combatir la pandemia, por ejemplo, para medir el plasma convaleciente, nosotros fuimos parte de la mayoría de las pruebas clínicas donde se validó si sirve o no el plasma convaleciente llegando a la conclusión de que en determinado tiempo sirve, en otro tiempo no sirve, y eso se llevó a cabo gracias al test. En este trabajo se describe todo ese proceso, y además la respuesta inmune en Argentina, con estudios en mas de 5000 muestras de pacientes que han transcurrido la infección de forma natural, y la idea es que esto forme parte de un análisis comparativo con la respuesta inmune que da la vacuna en este 2021.

Respecto a las vacunas contra el Covid 19, Diego indico que “hay que aclarar que todas tienen el mismo antígeno, es decir, tienen la misma proteína viral que se expresa con diferentes estrategias, la Sputnik tiene una estrategia de expresar en el humano esa proteína viral, la Pfizer expresa de otra manera, pero todas al fin y al cabo expresan esa proteína, ósea que todas generan la misma inmunidad, lo que se está viendo es cuál es la eficiencia, pero si la de Pfizer dio 95% es muy probable que la rusa de lo mismo porque es la misma proteína, de ese punto de partida tenemos que estar seguros que es el mismo antígeno, salvo la china que contiene un virus inactivado, ahí si va el virus entero, genera inmunidad contra todas las proteínas, contra todo el virus, esa es la diferencia abismal que existe entre la vacuna china y el resto de las vacunas”. Indicó.

En cuanto a estrategias, “la estrategia china es la más antigua, la que siempre se utilizó, pero es más difícil obtener dosis de virus inactivos para toda la población mundial, por eso nacen otras estrategias como la de Pfizer, Moderna, Sputnik, que utilizan otras estrategias para facilitar la inmunización, las otras son más rápidas porque se pueden producir mas vacunas en corto plazo, la china demora más tiempo en producirse, aunque sabemos que los chinos pueden sorprender”.

Qué le decís a la gente que teme a estas vacunas

Siempre hay un efecto adverso, pero hay que poner en la balanza el efecto adverso y el efecto que se obtiene al infectarse con ese patógeno, yo no me quiero infectar con ese patógeno porque por ejemplo, hay un síntoma muy marcado que es la anosmia, la pérdida del gusto y el olfato, eso significa que se está afectando a las células del sistema nervioso, y no sabemos que consecuencia puede traer infectarse con ese virus si afecta las células del sistema nervioso, entonces prefiero no infectarme y vacunarme. Pero cada uno toma la decisión, lo que pasa es que al tratarse de un patógeno que genera tanta mortalidad en un grupo etario, hay que tener una responsabilidad social y por más que uno crea que no va a tener un efecto en sí, porque puede ser asintomático al no pertenecer a un grupo de riesgo, debe tomar una responsabilidad global y vacunarse para generar una inmunidad en rebaño para poder erradicar el virus” finalizó.