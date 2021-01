Incendio afectó dos casas en el barrio Itaembé Miní

martes 05 de enero de 2021 | 19:14hs.

Dos casas del barrio Terrazas de Itaembé Miní resultaron severamente afectadas por un incendio desatado en la tarde de este martes.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el hecho se registró cerca de las 16.30 y el inicio de las llamas tuvo lugar en una vivienda donde también había un automóvil que fue arrasado por completo, en tanto que el fuego luego se extendió hacia un inmueble lindero.

“Fue todo muy rápido. Mi hija me pegó un grito para que salga porque se estaba prendiendo fuego y cuando miré ya el fuego se vino con todo. No me dio tiempo para nada. Sólo atiné a agarrar a mis hijos y salir”, relató a El Territorio Noelia Gamarra, una de las afectadas.

La mujer, que reside en el lugar junto a cuatro hijos de entre 18 y 5 años, calculó que el foco ígneo pudo haber sido consecuencia de una falla eléctrica. Una de las tantas que ya sufrió, pero que esta vez costó muy caro.

“Calculo que todo empezó en la parte eléctrica, que fue un cortocircuito, porque ya dos veces tuve problemas que se quemaron los cables. Capaz que hoy con el calor no dio abasto. Yo ahí encima tenía mis cosas de peluquería, un colchón y una camilla, capaz eso empeoró todo también”, añadió Gamarra, casi entre lágrimas.

La otra vecina afectada fue Claudia De Olivera, que también habló con este diario en medio del drama. “Acá somos cuatro pero estaba yo sola en ese momento. Fue muy rápido. Se prendió fuego al lado, explotó el auto y ahí ya no se pudo hacer nada. Adentro se quemaron todas las cosas y el agua de los bomberos también fundió el resto”, relató.