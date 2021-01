Luciano Viana regresa a la Clase 3 del Turismo Pista

martes 05 de enero de 2021 | 21:30hs.

El piloto misionero Luciano “Lucho” Viana regresará a la Clase 3 del Turismo Pista, categoría en la que no corre desde el 12 de julio del 2016.

Luego de cuatro años el eldoradense volverá a competir a nivel nacional y lo hará en la clase mayor del Turismo Pista. Viana estará con un nuevo Toyota Etios, que se encuentra en plena construcción en los talleres del Antolín Competición. El popular Lucho será compañero de otro misionero Martín Blasig, quien seguirá en la estructura que dirige Gonzalo Antolín.

“Estuve hablando con Martín Blasig y me dio muy buenas referencias del equipo, después tuve una charla con Gonzalo Antolín, me gustó el proyecto y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente. La idea es hacer una prueba ni bien se termine de armar el auto y antes del 21 de febrero que es el inicio del campeonato. Dependemos de los tiempos del equipo, pero mientras tanto voy a empezar a entrenar con mi auto del zonal, para agarrar ritmo, porque hace casi un año que no giro”, explicó Viana que corrió 4 carreras en la Clase 3 con Ford Fiesta del Pellegrini Corse.

Viana que debutó en el Turismo Pista el 28 de febrero del 2016 en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría y su mejor resultado lo consiguió ese día siendo tercero en la serie y noveno en la final. Ahora apunta a un nuevo desafío nacional luego de ser dos veces campeón a nivel provincial en la Clase 2 (2012 y 2017).

“El auto será totalmente nuevo y eso me entusiasma mucho y el modelo Etios es muy competitivo. El objetivo es poder hacer toda la temporada, desarrollar el auto y poder adaptarme lo más rápido posible, para poder andar adelante. La categoría se puso muy linda y eso también motiva mucho”, comentó Viana.