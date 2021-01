Se copa el Millonario

martes 05 de enero de 2021 | 6:05hs.

River, finalista de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores, recibirá esta noche a Palmeiras en el primer partido de la semifinal que se definirá la semana próxima en Brasil.



El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América, donde el Millonario hace de local, con el arbitraje del uruguayo Leodán González y televisación de Espn. El VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñán.



La vuelta se disputará el próximo martes 12 en el estadio Allianz Parque de San Pablo y el ganador se clasificará a la gran final única del sábado 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro.



River afrontará su tercera semifinal consecutiva y la cuarta de las últimas cinco ediciones siendo el campeón en 2015 y 2018.



El equipo de Marcelo Gallardo demostró ser uno de los mejores equipos de Sudamérica y persigue su quinto título de Copa Libertadores luego de los obtenidos también en 1986 y 1996.



Enfrente estará un grande de Brasil que volvió a estar entre los cuatro mejores de Sudamérica luego de 20 años. Palmeiras conquistó por única vez la Libertadores en 1999 luego de eliminar a River en la semifinal y la última final que jugó fue al año siguiente, en el 2000, cuando cayó con el Boca de Carlos Bianchi.



En el medio, el Verdao fue dos veces campeón del campeonato brasileño (2016 y 2018) y este año conquistó el torneo Paulista pero tiene la deuda pendiente en el plano internacional.



River llega a esta instancia en un gran presente ya que arrastra un invicto de 13 partidos con diez triunfos y tres empates y desde que se reanudó la competencia sólo perdió un partido (3-1 ante Banfield por la Copa Diego Maradona).



El equipo del Muñeco ofreció una muestra más de su carácter el pasado sábado cuando le dio vuelta el Superclásico a Boca en la Bombonera en tres minutos pero tras la expulsión de Enzo Pérez se tuvo que conformar con un empate 2-2.



A pesar de la ausencia de público y no jugar en el estadio Monumental por su proceso de remodelación, River se hizo fuerte en el estadio de Independiente ya que ganó los cuatro encuentros que disputó por Copa Libertadores y sólo recibió un gol.



El único inconveniente para Gallardo se planteó en el lateral izquierdo ya que en el mismo partido contra Arsenal sufrió las lesiones de Fabrizio Angileri y Milton Casco.



El ex Godoy Cruz ya quedó descartado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo y se ilusiona con llegar a la revancha, mientras que el entrerriano evolucionó de la distensión en el mismo músculo que su compañero y fue incluido en la lista de convocados.



Si no llega Casco, Gallardo repetirá la defensa que utilizó en la Bombonera con Javier Pinola como lateral y Robert Rojas y Paulo Díaz como centrales.



En Palmeiras la principal ausencia será la del experimentado mediocampista Felipe Melo que sufrió en noviembre pasado una lesión en el tobillo, pero igualmente viajó con la delegación y podría reaparecer en la vuelta.