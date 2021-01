Doble regreso

martes 05 de enero de 2021 | 6:01hs.

Dos buenas noticias para el automovilismo se conocieron ayer de la mano de Juan Pablo Pastori, que vuelve al Turismo Nacional, y Martín Badaracco que después de un año de inactividad regresará a la Clase 3 del Turismo Pista.



Pastori volverá al TN y debutará en la Clase 3 con el Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Racing que conduce el múltiple campeón Ernesto “Tito” Bessone.



La presentación lo realizó el propio Bessone en sus redes sociales: “Anuncio oficialmente la incorporación de Juampi Pastori al Tito Bessone Toyota Racing, para la temporada 2021 del Turismo Nacional con el Toyota Corolla Subcampeón de la temporada anterior. Bienvenido al equipo!”, resaltó Bessone.



Para Pastori será su regreso al Turismo Nacional, categoría en la que no corre desde el 17 de noviembre del 2019 cuando en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario disputó su última carrera en la Clase 2.



El posadeño tiene 27 carreras en la Clase 2 del TN, logró una victoria, sumó cuatro podios y fue subcampeón de la Clase 2 en la temporada 2018 con un Toyota Etios. Ahora pegará el salto y correrá en la Clase 3 con el Toyota Corolla con el que viene de ser subcampeón Julián Santero.



“Comienza un nuevo año con un nuevo proyecto. Recibí varias ofertas en los últimos meses y de todos los autos que me ofrecieron este me pareció el mejor, así que el viernes tuvimos una charla con Tito (Bessone) y cerramos. Será un gran desafío saltar a la Clase 3 del Turismo Nacional que es muy competitiva”, explicó Pastori.



“Vamos a un gran equipo, el auto siempre anduvo adelante, Julián tendrá un nuevo auto y yo me subo al de él, que siempre anduvo adelante, así que ni bien el equipo termine de repasar el auto la idea es probar para buscar adaptarme lo más rápido posible. Será un año de mucho aprendizaje, pero lo buscaremos encarar de la mejor manera apuntando a andar adelante”, explicó Pastori.



El Campeonato Argentino 2021 del Turismo Nacional tendrá 12 fechas y la primera competencia se disputará el 28 de febrero en escenario a confirmar por la categoría.



Pide pista

Badaracco, ganador de la carrera de Oberá en la temporada 2019, tendrá un segundo retorno a la categoría mayor del Turismo Pista. En esta ocasión lo hará con un Nissan March del Febase Performance Baliñas y llevará la motorización de Néstor Lazarte.



El equipo que dirige Jorge Baliñas planea hacer una prueba esta semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires para que el piloto misionero tenga su primer contacto con el auto que hasta la temporada pasada corrió Juan Garavaglia.



Para Badaracco será el segundo retorno a la categoría en la que debutó en el 2015. Martín corrió ininterrumpidamente del 2015 al 2017, haciendo un parate en el 2018. Volvió en el 2019 para cumplir su mejor temporada en la Clase 3 y terminar tercero en el campeonato. “Se esta poniendo en marcha un nuevo proyecto, estamos dando pasos firmes. En los próximos días vamos a tener una prueba para ver el funcionamiento del auto y conocer al equipo. Con Néstor Lazarte ya trabaje y siempre da excelentes impulsores. Las referencias que tengo del equipo son muy buenas”, explicó Badaracco.



El nacido en Eldorado lleva 31 carreras en la Clase 3 del Turismo Pista, logró una victoria, en Oberá 2019, ganó una serie, logró una pole e hizo 8 podios.



Será la cuarta marca con la que correrá en la clase mayor del Turismo Pista. Antes lo hizo con Peugeot 207 (ZP Competición-2015), Renault Clío (Misiones Racing Team 2016-2017) y Toyota Etios (Cano Racing-2019). Este 2021 lo tendrá sobre un Nissan March.