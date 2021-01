Despidieron simbólicamente a los hermanos Salto en Iguazú

martes 05 de enero de 2021 | 6:03hs.

Amigos y familiares de Martín (34) y Alexis (27) Salto, asesinados por un efectivo de Gendarmería Nacional el pasado viernes en San Miguel, Buenos Aires, despidieron a las víctimas de forma simbólica con una marcha en silencio.



Un pequeño grupo se junto cerca de las 17 en la sede de GNA y caminaron, pasadas las 18.30, hasta la plaza San Martín. El Territorio estuvo en el lugar de los hechos, pero los asistentes prefirieron no hacer declaraciones a la prensa.



También dijeron presente colectivos contra la violencia hacia la mujer - el hecho es considerado como un doble femicidio vinculado-, pero los allegados rechazaron el apoyo y pidieron que no se unan a la movilización.



Los amigos de los jóvenes asesinados ya habían aclarado al anunciar la medida que no se trataba de una manifestación, simplemente es una despedida, ya que sus restos no pudieron ser trasladados a la Ciudad de las Cataratas por una cuestión legal.



Como informó ayer este medio, por orden de la Justicia ambos cuerpos debieron ser sepultados en Buenos Aires ante la posibilidad de una nueva pericia judicial. En este sentido, tampoco se los puede cremar.



Los padres de los iguazuenses, quienes recibieron sendos disparos en la cabeza por la ex pareja de la novia de Martín, se encuentran en la provincia llevando a cabo las gestiones de rigor. Para ello contaron con la colaboración de Gendarmería Nacional, fuerza a la cual también pertenecía Martín y pertenece su pareja, como así también el padre de los Salto.



Respecto a la investigación del hecho , el acusado, Jorge Luis Ríos (34), quien desempeña sus tareas en la Unidad Investigaciones Campo de Mayo, fue indagado el sábado por la fiscal Gloria Reguán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial San Martín.



Fuentes policiales señalaron a la agencia de noticias Télam que en la audiencia indagatoria el hombre se negó a declarar le imputó el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.