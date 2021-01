Nación advierte preocupación por suba de casos de Covid-19 en Misiones

martes 05 de enero de 2021 | 6:06hs.

En los primeros cuatro días del año Misiones registró 195 casos de coronavirus y es una de las provincias que desde diciembre está teniendo una tendencia a la alza en los contagios. Así lo advirtieron desde el Ministerio de Salud de la Nación en la conferencia que realizan desde la Capital Federal para reportar la situación sanitaria en todo el país.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, manifestó su preocupación por esa situación y nombró a seis jurisdicciones entre las que incluyó a la tierra colorada.



La tendencia decreciente de nuevos casos de coronavirus se detuvo en todo el país y en muchas regiones la curva comenzó a ascender, confirmó ayer Vizzotti, durante el reporte nacional en el que también se insistió que sólo el 1% de las personas vacunadas presentó efectos adversos esperables como cefaleas, fiebre o dolor muscular.



“El descenso sostenido se ha detenido y en muchas provincias vemos un aumento de casos”, sostuvo Vizzotti quien presentó un mapa de incidencia de nuevos casos comparando los últimos 15 días de notificaciones con los 15 días previos.



La funcionaria indicó que “Jujuy, Catamarca, La Pampa, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Misiones han aumentado los nuevos casos” mientras que el resto detuvo el descenso.



“Vamos a estar trabajando esta semana con las jurisdicciones para analizar estas tendencias y sobre todo las causas”, señaló y añadió que “es muy importante volver a prestar atención en las medidas de cuidado: metro y medio de distancia, lavado de manos, uso de tapabocas y no subestimar ningún síntoma, así como hacer aislamiento en caso de ser un caso confirmado o contacto estrecho”.



Durante el parte, Juan Manuel Castelli, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, informó los resultados del primer informe del Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en relación al seguimiento de la seguridad de la vacuna, cuyos resultados se difundieron públicamente los días previos, y ratificó que “sólo el 1%o de los vacunados tuvo efectos adversos esperables”.



“El primer corte se realizó en las primeras 36 horas de vacunación en donde se han registrado un 1% de efectos adversos en relación al total de dosis aplicadas; el 80% se relacionan con cefaleas, dolor muscular y fiebre”, describió.



Castelli indicó que “están dentro de los esperados y es lo que se conoce como ESAVI (eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización)” e informó que son similares a lo que sucede con otras vacunas del Calendario Nacional y también con otras vacunas contra el coronavirus que se están aplicando en otros lugares del mundo.



Por su parte, Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias, informó que el promedio de casos diarios de los últimos siete días asciende a 8.203. La tasa de incidencia, es decir de casos cada cien mil habitantes, es de 3.615, mientras que la letalidad (personas fallecidas sobre diagnóstico) se mantiene estable en el 2,7%; Argentina tiene 958 personas fallecidas por Covid-19 por millón de habitantes.



La ocupación de UTI por cualquier patología a nivel nacional es del 53%, pero ese porcentaje asciende a 91% en Neuquén, 85% en Río Negro y 72% en Chubut.



La positividad (confirmados sobre testeados) es del 38,75%.



Finalmente Vizzotti señaló que la mayoría de los nuevos casos se dan en personas jóvenes, que son los que presentan mayor movilidad, “pero ya sabemos que en dos semanas esos casos se trasladan a mayores de 60 que son los que más riesgo tienen de sufrir complicaciones, por eso es tan importante sostener todas y todos los cuidados”.

Reportan 8.222 casos y 152 fallecidos

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 152 muertes y 8.222 nuevos casos positivos de Covid-19. Con estos datos, el total de infectados asciende a 1.648.940 y las víctimas fatales suman 43.634. De estos, 87 son hombres y 65 mujeres.



Actualmente son 3.502 las personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 53,3%, mientras que en el Amba es de 57,3%. Entre el domingo y ayer fueron realizados 31.819 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.951.166 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 109.112 muestras por millón de habitantes.

El presidente llamó a la “responsabilidad social”

El presidente Alberto Fernández volvió a reclamar “responsabilidad social” en los cuidados para prevenir nuevos contagios de coronavirus, en un mensaje que destinó especialmente a los jóvenes y en el que advirtió que existe el “riesgo de que todo vuelva a paralizarse” porque la pandemia aún “no se ha disipado”. “Tenemos un verdadero desafío como sociedad. Si en verdad no queremos volver atrás y queremos dar este paso hacia delante para ponernos de pie, lo que más necesitamos, es que todos tengamos responsabilidad social”, sostuvo Fernández, al poner en marcha desde la Residencia de Olivos las primeras 30 obras públicas del año, en contacto virtual con los gobernadores de Santa Fe, La Rioja y La Pampa.



Las palabras del Presidente se enmarcaron en la preocupación expresada en los últimos días por las autoridades nacionales, provinciales y porteñas por el crecimiento de contagios en el Amba y en ciudades del interior y ante el aumento de la circulación de personas durante los meses de verano.



Fernández dedicó su “llamado de atención” a los jóvenes porque, dijo, “los datos indican que el mayor problema” aparece en las prácticas y falta de cuidados de ese grupo etario. “Jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo y que necesariamente deben advertirlo; deben entender que son vectores de transmisión del contagio”, dijo.



En tanto que fuentes de Salud Pública de Misiones, confirmaron que el contagio se da mayormente en jóvenes, “es la tendencia nacional y no quedamos afuera, sumado a los ingresos a la provincia”.



Tres posibles medidas



De continuar el aumento de casos, desde el gobierno nacional se evalúan tres medidas: empezar a poner controles policiales en las plazas y en las playas; ir a un toque de queda nocturno, que se llamaría toque de queda sanitario. Esto es, que las actividades sociales nocturnas estén suspendidas salvo en el caso de la gente que tenga que ir a trabajar.



De hecho, en Chaco el Ejecutivo dispuso medidas que regirán del 5 al 21 de enero del 2021. Estará prohibida entre localidades los fines de semana, y alarma sanitaria de 0 a 6.



La otra medida que implementaría el gobierno nacional es volver a una cuarentena estricta, lo cual en esta ocasión sería radical y complejo, pero no se descarta.



En La Pampa, Sergio Ziliotto resolvió restringir a partir de hoy el horario para la circulación en toda la provincia, redujo la extensión horaria de las actividades gastronómicas y resolvió continuar con la suspensión de los encuentros sociales.



En una lógica similar, el gobierno santiagueño de Gerardo Zamora incorporó el PCR negativo como requisito para ingresar a la provincia.