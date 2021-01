Apenado por nuestra sociedad

Señor director:



Estoy consternado y apenado. Como cristiano no lo acepto. Nuestros legisladores han votado a favor del proyecto de ley de IVE– (Interrupción voluntaria del embarazo).



Interrumpir: “dejar de hacer algo momentáneamente para después retomar la acción” Ejemplo: Estoy tomando desayuno, tocan el timbre- interrumpo para ver quién es y después de atender, retomo el desayuno.



Craso error de concepto en primer lugar.



Digo esto porque si alguna mujer se arrepintiere de abortar, que de eso se trata, no podrá dos meses más tarde continuar este embarazo interrumpido por si cambia de opinión. El feto ya fue aniquilado.



Nuestra Constitución establece el derecho a la vida. El nuevo Código Civil así lo manifiesta.



“Nuevo Código Civil Argentino Ley 26.994



Parte general título I Persona humana Capítulo 1 Comienzo de la existencia



Artículo 19. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.



Argentina es firmante del Pacto de San José se Costa Rica de Derechos humanos a la que adhiere por la Ley 23.054 y ratificada por la Argentina con fecha 5 de septiembre de 1984.



Derecho a la vida: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.



Aclaro que no soy abogado ni mucho menos. Resumiendo: en esta aberración nuestros políticos, que han aprobado una iniciativa plagada de inconsistencias. Es una ley que, de promulgarse, va en contra de nuestra Constitución, el Código Civil y las firmas de pactos que la Argentina ha firmado. Pacto de San José de Costa Rica y Resolución de las Naciones Unidas para el derecho de los niños.



Finalmente, la ley vigente prevé el aborto por violación y cuando la salud de la madre estuviere en peligro.



Los médicos hacen el juramento hipocrático, precisamente para salvar vidas, no quitarlas. Jurídicamente, el nuevo ser -en gestación- adquiere derechos: por ejemplo el de heredar y llevar el nombre del padre. Es cierto que la mujer tiene y ejerce derechos sobre su cuerpo… sólo que el gestante es otro cuerpo y persona, que como sociedad toda debemos defender ya que él/ella no puedo hacerlo por sí.