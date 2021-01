En una semana ya hubo quince ataques de palometas

martes 05 de enero de 2021 | 6:05hs.

Piden a la población no ingresar al agua en lugares no habilitados o sin guardavidas. Foto: Federico Gross

Entre el pasado 26 de diciembre y este domingo último ya hubo al menos quince ataques de palometas en playas de Posadas, Garupá y Candelaria.



El último domingo se registró otro caso, en la zona de Miguel Lanús, en donde debió intervenir una ambulancia de Salud Pública para trasladar a la víctima al Hospital de Fátima.



El episodio fue alrededor de las 16 y desde entonces se restringió el ingreso de personas al río Paraná y se incrementaron los controles.



Sin embargo, no todos consultan, ya que piensan que pueden ser simples heridas, por lo que se cree que los casos podrían ser aún más.



De acuerdo a lo explicado a El Territorio, la bajante del río y las altas temperaturas serían el escenario ideal para la presencia de las palometas que, con sus dientes afilados, muerden a los bañistas en determinadas zonas del balneario y cuando las temperaturas alcanzan su mayor registro, ya que al estar en baja el río el agua se calienta más rápido.



Afortunadamente las mordeduras de este pez, que pertenece a la familia de las pirañas, no fueron de mayor consideración y las personas con lesiones requirieron nada más que limpieza y curación de las heridas.



“Son pequeñas mordeduras porque la palometa muerde y arranca, saca un poco de piel”, aclararon.



Tanto en la playa de Miguel Lanús como en la de El Brete -las únicas dos debidamente habilitadas en la capital provincial- se realizan continuas tareas de limpieza, sacando las algas del río, que serían una las principales causas de la proliferación de estos peces, ya que los peces dejan sus huevos y cuando buscan alimentarse se ponen más agresivas.



“El río es el hábitat natural del pez, es un ecosistema que se mantiene en equilibrio y en los últimos años se vio reducida la población de dorados, que es el depredador natural de las palometas. Son varias las condiciones que se dieron para que estos peces estén hoy más presentes”, explicaron al tiempo que se pidió a la población no ingresar a lugares no habilitados y sin la presencia de los guardavidas.