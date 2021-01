San Pedro: piden a la población extremar medidas y cumplir protocolos para evitar contagios

lunes 04 de enero de 2021 | 10:12hs.

El intendente de San Pedro Miguel Dos Santos, junto a Cristián Cristaldo Jefe de Zona Noreste de Salud y Ariel Suárez, jefe de Área, brindaron esta mañana una conferencia de prensa a fin de dar a conocer la situación de la localidad en cuanto al avance del coronavirus y apelar al acatamiento de las normas sanitarias para disminuir los contagios.

El encargado de iniciar la conferencia fue el doctor Suárez, quien confirmó que son seis los casos activos de Covid-19 en la localidad.

Así también explicó cómo funcionan los números que se informan en el parte epidemiológico del Ministerio de Salud. "Dos casos no figuran en la estadística general porque fueron realizados en privados, tenemos en la localidad seis activos porque una de las pacientes está aislada en Posadas. Los anteriores que eran tres, todo el círculo se cerró sin nuevos casos y la paciente que es personal esencial desde hoy recibe el alta" detalló.

Sobre los hispados, el médico contó que se hacen de dos maneras, una es la toma de muestra PCR que es evaluado en Posadas y en caso de emergencia se realizan testeos rápidos. A la fecha no hay pacientes internados por coronavirus en el municipio.

En tanto, el doctor Cristaldo habló sobre las vías epidemiológicas, siendo los más reiterados el entorno familiar y actividades como reuniones, velorios, cultos y misas las de mayor riesgo.

"Los casos se están dando en el ámbito familiar y tienen que ver con las fiestas con visitas que llegaron desde otra localidad, por eso la población debe evitar mantener contacto con personas que no conviven. Otro de los lugares con alto grado de contagio son los cultos, misas o reuniones por lo que es necesario extremar las medidas", remarcó.

En cuanto a las actividades recreativas como los camping solicitó que eviten el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, porque si bien, si se toman las medidas necesarias, se puede controlar los contagios ocurren accidentes de tránsitos con personas que salen de las piletas.

Por su parte, el intendente Miguel Dos Santos, hizo referencia a los aislados por contacto estrecho e insistió en la importancia de que el sector comercial y en la vía pública se cumplan las medidas sanitarias. "Me preocupa que haya personas que deben aislarse por haber mantenido contacto con algún contagiado y salgan de joda, vamos a tomar las medidas, vemos que en algunos sectores como en los cajeros automáticos no se cumple ningún protocolo y en todos los lugares donde no se cumpla vamos a clausurar", advirtió.

Sobre restringir y suspender actividades el alcalde señaló: "Vemos que muchos municipios volvieron atrás con actividades, no queremos llegar a eso pero si vemos que las cosas se complican reduciremos actividades y número de personas en los espacios".

Corresponsalía San Pedro